即日起至下月3 馬航推經濟艙固定票價優惠

（八打靈再也6日訊）馬航配合即將來臨的農历新年推出以“福”為主題的新年優惠，游客或游子由即日起至2月3日將享有經濟艙固定票價的優惠。

馬航今日發文告指出，乘客在農历新年期間，在逾600個國內航班中享有相關優惠價，但僅適用於1月18日至2月3日期間的航班。

馬航指出，吉隆坡往檳城、浮羅交怡、新山、哥打巴魯、登嘉樓、亞羅士打及關丹等航班，單程票價為129令吉；哥打巴魯往來鬥湖、古晉往來哥打巴魯、哥打巴魯往來山打根及古晉往來美里的航班，單程票價同樣是129令吉。

單程票價169令吉的航班也包括吉隆坡往古晉、民都魯、詩巫、美里及納閩，而吉隆坡往山打根及鬥湖的單程票價則是189令吉。

除了享有優惠票價，乘客同時允許攜帶7公斤重量的隨身行李，並可享用點心與飲料。

馬航首席市場營銷員兼客戶體驗官劉盈美（譯音）在文告中說，“福”意味著好運及和祝福，是馬航今年的華人農历新年主題。

她說，配合2020馬來西亞旅游年，馬航也鼓勵乘客在農历新年期間到國內旅游，這也是推出馬來西亞之旅的項目活動之一。

由於接近游子回鄉熱潮，馬航提醒乘客盡早購買機票，以享有優惠的價格。

乘客可以瀏覽www.malaysiaairlines.com，或通過馬航應用程序上購票