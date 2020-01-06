交長突檢電召摩多 試乘15分鐘滿意服務





（吉隆坡6日訊）交通部長陸兆福於今日突擊檢查電召摩多Dego Ride服務，之後在記者會上表示感到滿意。

他在中央藝術坊輕快鐵站召開記者會說，他於上午10時許使用手機應用程式電召Dego Ride，而Dego Ride司機不到15分鐘便來到。

“我乘電召摩多從吉隆坡警察總部（IPK）到距離約2公里中央藝術坊（Pasar Seni）輕快鐵站，上午約10時55分抵達目的地，約10分鐘時間。”

他表示，因為是要檢查Dego Ride的服務與安全水平，他並沒有通知Dego Ride公司，也沒讓載他的司機知道他的部長身份，而司機是在抵達目的地後，才知道載的是部長。

“Dego Ride司機都遵守交通規則及交通燈的指示，行駛迅速中等，也為乘客提供頭盔，這些都是最為關鍵與必要的安全設施。”

陸兆福提醒電召摩多服務供應業者，必須在為期6個月實施的“概念驗證”（POC）期間（從2020年1月起）遵守所有交通規則。

他指出，政府通過“概念驗證”措施收集資料，包括陸路公共交通機構（APAD）可稽查公司已為多少名乘提供服務、司機平均駕駛速度等，確保業者能為民眾提供一個安全的電召摩多服務。

“陸路公共交通機構官員未來也將喬裝成乘客，突擊檢查或監視司機載客的情況。”

官員未來將喬裝乘客

他說，“概念驗證”目前處於剛開始的階段，Dego Ride為載客而準備的摩多並不多；他便無法從雪蘭莪州的沙登使用電召摩多服務。

陸兆福說，根據載送他的Dego司機，他是他載送的第20位乘客。 此外，這也是司機的兼職工作，顯示這項措施可為B40群體賺取兼職收入。

他表示，還有數家公司有意提供電召摩多服務，但如今提供這服務的只有Dego Ride公司。

他說，政府將開放給任何向公司委員會註冊的公司申請經營電召摩多服務，此舉是為了鼓勵民眾選乘公共交通服務，因它可提供第一里及數後一里路的連接模式。 此外，捷運2系統將於未來一、兩年內投入啟用。

針對女乘客想電召Dego Ride服務的問題，陸兆福說，民眾可以在應用程式上選擇司機性別。

他重申，儘管相關的法律框架還未制定，但交通部認為業者必須為司機和乘客購買保險，以提供進一步保障。

他強調，業者必須高度重視乘客的安全。

另外，陸兆福說，“概念驗證”將在進行6個月後，探討試點項目是否成功，若是成功，政府將製定有關法律框架和管制法令，包括研究是否將一併納入送餐員的管制，因有人投訴部分送餐員不遵守交通安全規則。

他說，電名摩多服務並不限於巴生河流域，只是在“概念驗證”開跑期間是在吉隆坡地區測試。