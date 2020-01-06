武漢不明原因肺炎 機場醫院嚴密把關





（檳城6日訊）中國武漢出現“不明原因肺炎”，各國嚴陣以待。在我國，除了各大機場設置體溫偵測儀器，嚴密把關入境者，醫院也提醒醫護人員特別留意有關症狀的病患，並做好防範措施。

衛生部副部長李文材今早接受光明日報訪問說，我國未出現類似武漢“不明原因肺炎”病例。該部已指示各州衛生局一旦發現有病人出現類似病狀，尤其那些曾去過武漢的人士提高警惕。

他說，若出現發燒等有關症狀並確診，感染者就必須馬上被隔離，而與感染者曾接觸過的人也將被跟進。中國目前也採取此措施控制病毒擴散。

感染者須馬上隔離

他指出，武漢當地目前已出現59宗“不明原因肺炎”，還無法確定病原，目前一般猜測不是普通病毒，多數或為動物病毒傳染到人體，因為在武漢的感染者都曾到過當地一個海鮮市場。

李文材說，香港和新加坡也出現類似病例，但並未發生人傳人病例，因此一般不會從新加坡傳過來。惟他強調，我國政府還是在入境處嚴密把關，包括在機場設起體溫偵測儀器，嚴防感染者入境。

除了武漢“不明原因肺炎”引起憂慮，我國近期流感病例也有所增加。

李文材今日把衛生總監拿督諾希山日前發佈的文告傳來本報，希望通過報章再次提醒民眾提高警惕，同時大家一起配合避免流感病毒的入侵。

流感病例增加

衛生部的文告指出，流感病毒是透過唾液及鼻涕傳播，可在感染者咳嗽或打噴嚏時擴散，或透過沾有該唾液及鼻涕的肢體或物體表面傳播給其他人。

文告提醒民眾咳嗽及打噴嚏時，用紙巾或手帕摀住嘴鼻、避免朝向他人或食物、把用過的紙巾丟進垃圾桶。

其他防範流感方式包括勤加洗手、注射流感疫苗、配戴口罩、不與他人共用手帕及毛巾、避免到人多的地方、避免觸碰臉、鼻及口。

感染流感的高風險群包括5歲以下的孩童、孕婦、65歲以上的長者、癡肥者；糖尿病、高血壓等慢性疾病患者；因癌症、愛滋病等免疫力低者。

衛生部提醒出現流感症者，比如持續性發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉及關節痛、頭痛、疲勞、呼吸困難者，盡快求醫，接受診斷與治療。

鷹閣醫院篩查病患

檳城鷹閣醫院本月4日向該院醫護人員發出通告指，中國武漢爆發類似SARS的肺炎，要求醫護人員篩查剛去過中國，尤其武漢的病人，是否出現典型及非典型肺炎的症狀。

通告指出，所謂的肺炎症狀包括發燒、發冷、頭痛、胸痛、有痰及無痰性咳嗽。如果出現上述症狀，將像中東呼吸綜合症（MERS CoV）那樣，被歸類為“受調查患者”（Patient under Investigation，PUI）個案處理。

通告中也勸請該院醫護人員採取空氣傳染防護措施並推薦N95口罩。院方一旦收到衛生部通告，將馬上轉發給該院醫護人員。

廬源來：高度警覺

檳城廬源來專科醫院負責人今日受詢時說，該院至今未收到衛生部有關“武漢不明原因肺炎”的任何直接指示，但該院向來對防範疾病抱持高度警覺，將篩查求診病患的旅遊記錄。