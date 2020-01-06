默迪卡民調 巫裔愛敦馬 華印期望安華拜相

（吉隆坡6日讯）默迪卡民调中心最新的一项民调显示，华裔和印裔大都期望拿督斯里安华接棒成为第八任首相；但大部分马来西亚人，尤其是马来人和穆斯林，却更支持首相敦马哈迪继续领导马来西亚。

根据民调结果，42%的受访者选择94岁的马哈迪，而支持安华的只有28%，即不足三分之一。

希盟政府所落实的政策“亲马来人”令华裔和印裔越来越不满，因此有58%的华裔和62%的印裔受访者支持安华任相。

支持马哈迪任相的华裔和印裔受访者，则分别为20%及14%。

支持马哈迪的受访者中，要二次任相的马哈迪留任至5年届满的巫裔和穆斯林受访者，分别有52%及62%；但只有19%及22%的华裔和印裔受访者支持马哈迪留任。

这项民调于去年11月最后一周进行，而民调结果则于昨天公布。

针对民调结果进行的分析报告，指“首相职位交棒时机及结果的不稳定性越来越多”，并认为这是“两名领袖之间的内部动作及摩擦”导致“越来越多的揣测及猜疑”。

默迪卡民调中心于去年7月公布的民调显示，马哈迪获得的支持率为57%，安华则只有16%。

最新的民调结果显示，50%的马来西亚人希望马哈迪交棒给安华，41%却认为马哈迪应该要继续任相至2023年全国大选，在这之前不应该有任何的变化。

有关交棒时机，25%的受访者希望马哈迪即刻交棒，25%则认为马哈迪应该在任相2年后，即今年5月交棒。

无论如何，马哈迪早前已清楚表明，他将会亲自领导马来西亚主办今年11月的亚太经济合作论坛（APEC）峰会，也就排除他于11月之前退位的可能。