民宿業者總會成立 黃勝昌盼規範專業經營

（吉隆坡6日訊）馬來西亞民宿（短租）業者總會主席黃勝昌說，國內房地產發展放緩，房地產市場低靡，房子也租不到好價錢，許多屋主為了償還房貸壓力，考慮把房子轉為民宿，借此取得更理想的收入，緩解他們經濟壓力。

“我們民宿業者總會的業者除了經營自己租下的單位，同時也替屋主管理他們的房產，協助消化了市場上許多空置的房屋。”

助消化空置屋

他表示，該總會的成立，最主要就是成為民宿業者的交流平台，讓同行可以互相學習。

“總會希望可以規範及倡導更專業的經營民宿，讓站在馬來西亞旅游行業最前線的業者，可以給予游客留下美好的印象。”

“我也呼籲同業，彼此間不要削價進行惡性競爭，大家更應專注於提供優質的環境和服務；我們也希望成為政府與民宿業者之間溝通的橋樑，配合政府未來對民宿業者擬定的條規，也希望把業者的各種心聲傳遞到政府部門。”

他同時披露，民宿業迅速冒起經是一個無法阻擋的趨勢，根據愛彼迎的數據，截至2019年7月，大馬在該平台的房源已經超過5萬3000間，連續2年成為東南亞增長最快的市場，民宿房東過去一年通過這個平台接待超過325萬名游客，並為我國經濟貢獻了30億令吉的收入。

陳國偉促政府速立法

管制民宿短租保障利益

馬來西亞對華特使陳國偉促請政府盡快立法管制民宿短租行業，以完善我國的民宿行業的發展，保障業者及游客們的利益。

他也促請文化旅游部應該在這方面更努力，同時加強吸引外國游客到我國旅游，以便我國可以成為東盟旅游強國。

也是馬中商務理事會主席的陳國偉說，我國是絕對有能力可以成為東盟其中最具吸引力的旅游國，尤其是在拉攏中國游客方面，但我國所吸引到的中國游客人數卻遠比泰國遜色，顯示政府在推動我國旅游業發展方面做得不足及缺欠效率。

他說，中國有能力出國旅游的中等收入人口達4億人，我國明年的目標是吸引到400萬中國人前來旅游，這僅是滄海一粟，因此我國的文化旅游部必須向中方學習，以實際及積極的行動推動旅游業，而非僅題空喊口號。

陳國偉今日見證馬來西亞民宿（短租）業者總會成立及理事宣誓儀式時致詞。他說，民宿（短租）業者總會的成立是合時宜的，它在整合民宿業者，提高民宿住宿品質和服務水平方面可以扮演著積極的推手角色。

“立法管制民宿並非為難業者，而是讓民宿業可以朝向更健全的發展，同時讓游客更為放心及安心。”

他說，根據政府截至去年10月的數據，向有關當局登記的民宿單位僅有4152，登記的房間數量為5871間，而其中韓國以31%游客在旅游我國時選擇住宿民宿，成為我國最大的民宿住宿族群，接著是中國游客占22.3%。“其中我國5個最多游客選擇住宿民宿的州屬為沙巴、馬六甲、砂拉越、柔佛及雪蘭莪州。”

他表示，這些數據遠比愛彼迎（Airbnb）所給予超過5萬間的數據少了許多，因此通過立法也可以讓政府和其他相關方面可以更有效的掌握各項數據及進行改善和提升民宿服務。

該會顧問兼甲洞國會議員林立迎說，他也會盡力在國會協助民宿行業的立法，並會會以台灣和日本版本作為參考，以為大馬民宿業者和游客設定一個可以全面保障各方的法律。

理事名單：

主席：黃勝昌

副主席：黃聖友

秘書：蕭美蓮

副秘書：林言麟

財政：陳微琦

理事：曾榮燿、邱炎基、賴聖文