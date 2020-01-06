《互》漫畫案呈司法審核申請 高庭擇定20日案件管理





（吉隆坡6日訊）《互利共贏的一帶一路》漫畫作者丘光燿代表律師拿督J三美，今日向高庭呈交“司法審核”申請，高庭擇定1月20日進行案件管理。

J三美表示，他已代表丘光燿呈上司法審核的申請來審核內政部長丹斯里慕尤丁查禁據稱宣揚共產主義書籍的指令，而高庭法官拿督斯里瑪麗亞娜擇定1月20日針對答辯人進行案件管理。

“法官已擇定在1月20日進行案件管理，讓我們遵守一些程序要求，然後他們再擇定審訊日期。”

他說，1月20日的案件管理基本上了解是否完全符合要求，而總檢察署顯然會根據他們的論據給予書面證詞回應。

“我確信他們（總檢察署）將對此給予反對。”

丘光燿在2019年11月26日向高庭主簿署入稟申請把內政部長、內政部、總檢察署及我國政府列為答辯人。

該申請書列出數項事宜，即丘光燿向法庭申請撤銷內政部長於2019年10月23日發出印刷及出版禁令；申請撤銷在聯邦憲法和印刷及出版給予的執法指令、聲明、要求及其他指示；1984年印刷及出版法令第7（1）條文不符憲法，需撤銷且不具有效法律；退還遭內政部查禁和沒收的書籍予原擁有人；法庭評估丘光燿受到的損失；司法審核的堂費；法庭認為的合適賠償等。

內政部是於去年10月23日宣布把中、英、國文三個版本的《互利共贏的一帶一路》漫畫列為禁書，國文版是 《Inisiatif Jalur & Jalan Meraih Manfaat Bersama》、英文版則是《Belt & Road Initiative For Win-Winism》。

該部指出，政府是援引1984年印刷及出版法令第7（1）條文（301法令）頒布此禁令，即全面禁止在大馬印刷、進口、生產、再版、出版、銷售、推出、代理經銷或擁有上述漫畫。（TTK）