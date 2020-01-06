【大馬50強企業大獎掀幕】PUMM檳聯委會 南航簽協議 優選航空獎勵得獎者





（檳城6日訊）4年一度的“馬來西亞50強企業大獎”掀幕，主辦當局馬來西亞創業促進會（PUMM）檳州聯委會這次與中國南方航空簽署合作協議，別開生面讓得獎者享有南方航空“優選航空”優惠，令盛事錦上添花。

檳州聯委會企業50強大獎籌委會主席陳偉煌今日在峇央峇魯該會會所，與中國南方航空公司北馬區總經理劉振華簽署這項合作協議。

在場見證者計有中國南方航空有限公司銷售經理王美清、副總經理陳宇冬、馬來西亞創業促進會總會長陳禮祥與該會檳州聯委會主席李榮海等。

盼企業家踴躍報名

陳禮祥說，優選航空協議不只讓“馬來西亞50強企業大獎”增值與升華，使成立27年的馬來西亞創業促進會更具意義，該會也可能領先全馬，首推“優選航空”獎勵，因此希望企業家踴躍報名角逐卓越企業。

“此盛事有助全國2500名會員拓展企業，讓他們在業務進展上，有更佳的發揮。”

陳偉煌說，是機緣湊成此合作協議，目前該會已邀請數位大馬重量級領袖主持頒獎。

李榮海則說，能與南航合作，是該會的榮幸，他亦認同南航其中三好是機票經濟實惠、空服素質優秀，以及安全舉措非常好，使他在促進業務上相當安心與信賴。

南航贏得全馬民眾口碑

劉振華說，南航過去1年在安全管理、服務提升、客戶關懷和品牌美譽上，得到全馬民眾的信任和讚許，更贏得前所未有好口碑，如今再以專注商務高端服務與品牌優化目標，與馬來西亞創業促進會攜手合作，為大馬企業介提供優惠服務。

“2018年南航客運量1.4億人次，2019年達1.5億人次，作為亞洲最大航空公司，也是中馬之間最大承運人，南航高度重視企業社會責任，並已建起具有南航特色的社會責任體系架構，形成了創造效益、創造價值回報社會。”

他說，2020年是中馬文化旅遊年、馬來西亞的APEC峰會與中國南方航空在檳城運營第29年，該公司有義務與責任以更優質服務回報各界，盼不負期望。

被譽企業奧運會

“馬來西亞50強企業大獎”是具有權威與地位超然的實力獎項，被譽為企業奧運會。在合作協議下，50家經過嚴厲篩選和評估審核後的得獎企業，將擁有中國南方航空大客戶會員服務的優先權力，往後乘坐該航空時將獲得特別優惠及待遇，包括經濟艙獲20%與商務艙可獲10%折扣優惠。

贊助事宜歡迎諮詢贊助總監王偉勇012-4311381，詳情可遊www.pummpg.org.my/top50。提名總監為陳紓●012-4928176、籌委會主席陳偉煌012-4988100。可遊覽www.pummpg.org.my/top50或電郵[email protected]。