14歲哥移植骨髓救8歲妹 盼公眾捐助9萬手術費





（大山腳6日訊）14歲哥哥要在新春過後移植骨髓救8歲妹妹，希望公眾慷慨解囊捐助9萬令吉手術費。

來自森美蘭波德申的謝靖兒，在4歲時确診患上白血病，如今白血病復發，被逼停學接受治療。

小靖兒的哥哥為了救她，已做好心理準備，願意在新春過後移植骨髓救妹妹，但家人經濟負擔不起，便向大山腳瑤池金母慈善基金會尋求援助。

該基金會主席蔡瑞豪今日發文告說，小靖兒在4歲時，確診患上急性淋巴細胞性白血病，以及早幼粒細胞白血病。

他說，小靖兒接受2年化療後，已如常上學讀書，但去年11月復診時，驗血報告顯示她的白血病復發，除了需要化療，尚需進行骨髓移植手術。

他說，為了确保小靖兒的病情受控制，目前醫生讓她服用標靶藥物，此藥物4個月要价4800令吉，這筆費用家人尚能負擔，但醫生建議服完藥后就進行化療和做骨髓移植，家人無法負擔9萬令吉手術費。

“小靖兒在進行化療階段也面對脫髮、嘔吐不适等狀況，藥效也導致脾氣暴躁，因此家人已接受醫生建議，讓小靖兒停學2年進行治療。”

他說，小靖兒有14歲哥哥及10歲姐姐，但只有哥哥的骨髓适合移植。

小靖兒的父親謝志強（42歲、鍊油厂管工）之前是承包商，收入不定，甫在2個月前才覓職一份在鍊油厂的穩定工作，而母親符美玲（42歲）則是家庭主婦。

有意捐款的善心人士，可把善款匯入戶頭：One Hope Charity & Welfare Berhad，銀行：Public Bank Berhad，戶頭號碼：3201428817，Swift Code：PBBEMYKL。

匯款后，請把匯款單、姓名、聯絡號碼及地址，電郵至[email protected]，以便獲取收據。

欲知更多詳情，可聯絡該基金會熱線019-2322192、016-4192192、04-5059800，或瀏覽臉書專頁 One Hope Charity & Welfare Berhad-大山腳瑤池金母慈善基金會。