敦馬：不希望再聽到 “飛行車不是2020宏願標準”

（吉隆坡6日訊）首相敦馬哈迪說，大馬是否實現2020年先進國宏願的標準並不能以飛行車來做評估，因此他不希望再聽到有人以飛行車來定義大馬是不是先進國。

“飛行車並不是大馬成為先進國的宏願目標，那可能是其它國家達到的科技成就，但那也未必是汽車，可能是可以飛行，也可以載人的交通工具，可以是無人機。”

“整體而言，我們已經達到很多宏願國的目標了，這是我可以解釋的事。我不希望再聽到有人說：2020年先進國要有飛行車，那不是我們要達到的先進國宏願目標。”

“這是其它國家已經達到的目標，大馬可能以後才會有（飛行車）。”

馬來電台kool fm今早播出馬哈迪針對2020年宏願國課題的預錄片段時，也匯整馬哈迪在不同場合針對2020年宏願國目標失敗所發表談話時，並訪問大學教授，指宏願國目標其實並未完全失敗，一些目標已經達到，如在90年代普遍對先進國的描繪，包括空中捷運、電腦普及化等。

馬哈迪說，雖然尚未實現先進國宏願，唯人民與國家已經享有比在1991年推介宏願國時更繁榮與富裕的生活。

“雖然我們沒有完全達到，但或多或少，其實我們已經達到了這個目標。若與1991年推介這個宏願國目標時比較，國民與人民更加繁榮、各領域都進步了，有明顯的發展及更好的基建。”

“但我們還沒有達到成為先進國的程度，因為我們在特定領域退步了，這就是讓我們承認無法達致宏願國目標的原因。”

馬哈迪也說，前朝政府在過去15年年沒有積極努力以實現這個目標，相反的卻只是盲目的實現高收入。

“他們一直給錢，但那不是人民努力成果，當政府不再派錢時，錢用完了還是無法改變貧窮的。相反的，這次我們提供訓練，從中提升知識並讓他們有機會發展，讓他們有所成就。”

“我被告知，有人說我們無法達2020年宏願。什麼是2020年宏願？這個宏願是要讓大馬成為先進國，要成為先進國須先克服9大挑戰，如達到一個統一、民主、自由、有科技成就、有道德、有愛心、在經濟領域上實現公正等目標。

他說，如果能達到上述9大目標，那麼大馬就可以被視為已經是先進國。其它領域如教育、社會及科技等也要達到一定的成就。