舊址改為療護中心 淨蓮慈悲院新樓落成





（檳城6日訊）隨淨蓮慈悲院新大樓落成，該院舊址（西方路67號）則會改造為療護中心“淨蓮燈塔”，提供病人安寧輔導。

淨蓮慈悲院臨終關懷中心創辦人兼主席覺蓮法師說，6層樓的新大樓可容納21張病床，還配備適合身障者使用的設施，包括輪椅坡道和無障礙洗手間，為病人提供有效的臨終關懷護理。

提供病人安寧輔導

“因而舊址會打造成淨蓮燈塔（Pure Lotus Light House），若工程順利和得到執照，我們預計從今年3月開始提供服務。”

她補充，因為安寧輔導屬於新增活動，因此需申請執照。

有感許多人面對精神困擾而自殺，她希望輔導服務可以讓在黑暗中行走的人提供光明。

“民眾也可以在療護中心坐禪、誦經等舒緩苦悶的心靈，也可以向志願者學習手藝或廚藝，讓大家的生活可以變得更充實。”

她昨日在該大樓竣工感恩宴後召開記者會時，這麼說。

覺蓮法師感謝東家集團無條件地提供免費專業服務，成為新大樓的項目總監。

“我有個夢想，有一個地方，病人和苦難者得到慰藉，窮人沒有被拒絕照顧，臨終者得到安寧的地方。這是一個漫長、歷練與磨難及充滿希望的旅程，大家幫助實現了我的夢想。”

她尤其感謝素未謀面的東家集團執行副主席拿督斯里譚家漢，該集團提供各種服務，包括建築師、工程師和各領域顧問。

她也將貢獻者分為現金捐助者、實物捐助者和服務捐助者，大家協助完成這件事，成功籌到1000萬令吉的工程目標。

“舊址只能照顧7名病患，擴張後有1名醫生、逾20名護士和逾10名醫護助理，還有志願者們的幫忙。”

她補充，該院仍缺1名醫生，也希望增加醫療護理人員，讓各族病患可以在生命的最後階段得到妥善的照顧，尤其有90%的病患是在中心往生。

“新大樓有冷氣、電梯等設施，預計每月費用需20萬令吉，其中一半是支付醫護人員的工資。”

東家免費專業服務

東家集團總經理胡惠芳說，該院的擴張讓更多臨終病人獲得照顧，尤其是弱勢群體和缺乏人照顧的病患，而該集團在大樓於2017年3月動工以來，提供免費服務，而大樓也成功在27個月內完成。

詳情可致電04-2295481。

出席者包括淨蓮慈悲院臨終關懷中心副主席開樂法師、東家集團工程師黃國傑及建築師黃潤林。