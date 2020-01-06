劉特佐：大馬政治迫害 “歐洲國庇護我”





（新加坡6日訊）被馬來西亞警方通緝的一個馬來西亞發展公司（1MDB）弊案關鍵人物劉特佐聲稱，他因為一個歐洲國家認為他受到“政治迫害”，而於去年8月為他提供庇護。

他說，這個國家是遵從《歐洲人權公約》（ECHR）而給予他庇護；但他在接受新加坡《海峽時報》訪問時，拒絕透露這個國家的名字。

此外，他也基於“嚴重的個人安全理由”，拒絕透露目前身在何處。

稱受到政治迫害

“不過，我可以證實我是於2019年8月獲得庇護，這個國家是基於我受到政治迫害，以及我的人權持續受到侵犯，因此根據《聯合國世界人權宣言》及《歐洲人權公約》的原則行事。”

他表示，所有國家都受限於這些條約，並根據這些條約行事。

歐洲共有47個國家簽署《歐洲人權公約》，包括塞浦路斯。去年11月初，有報道指劉特佐擁有塞浦路斯的護照。

在這之前，也有報導指劉特佐擁有加勒比海小國聖基茨和尼維斯（St.Kitts and Nevis）的護照，但已經被終止。

馬來西亞警方早前曾表示掌握劉特佐的行蹤，但拒絕透露地點；與此同時，全國總警長丹斯里阿都哈密則否認劉特佐藏身在阿拉伯聯合酋長國。更早之前，也有傳言指劉特佐匿藏在與馬來西亞沒有簽署引渡協議的中國。

阿都哈密去年曾承諾於年杪之前將劉特佐帶回馬來西亞，面對與一馬發展公司有關的控狀，但他指控其他國家不願合作，甚至否認劉特佐在他們的國家，即使已有證據顯示。

前首相拿督斯里納吉也面對多項與一馬發展公司弊案有關控狀，被指與劉特佐濫用一馬發展公司及其子公司SRC國際公司的資金，但他堅稱一切都是由劉特佐策劃，就連他也是被劉特佐所欺騙。、

稱所有指控含政治動機

雖然逃亡在外，劉特佐依然經常通過律師發文告，堅稱他在一馬發展公司案是無辜的。

他在接受《海峽時報》的訪問時，也重申所有對他的指控都含有政治動機，並指對他的攻擊無視基本人權與公正的司法程序。

他表示，很難相信馬來西亞政府會認真的保障他的安全，尤其是在有高官和政治人物公開推測利用綁架或其他非法操作將他帶回馬來西亞，這都是違反國家人權及外國司法的行為。

他聲稱，馬來西亞政府是利用他的案子，以轉移國際對馬來西亞內部問題的關注視線。

稱是一馬案代罪羔羊

新加坡《聯合早報》報道，劉特佐接受《海峽時報》通過電郵訪問時，也辯稱他只是代罪羔羊，必須對一馬發展公司案負有更大責任者另有其人。

他說，令人匪夷所思的是，當媒體大量挖掘他的新聞時，對真正涉及相關籌款活動的全球金融公司、機構或顧問等反而著墨不多。

“接受或拒絕任何交易的決定，是掌握在股東、公司管理層和董事局的手里，而為這些公司提供諮詢服務的是國際銀行家、律師和其他獨立專業人士。”

“真相是，我是他們最容易推下水的目標，因為我不是政治人物。”

待政治氣氛安全才返馬

劉特佐也說，他只有在感到大馬政治氣氛令他覺得足夠安全，才會返回馬來西亞，並尊重法治，以便能夠讓他陳述事實，並為自己辯護。

“我期待，終有一天，馬來西亞的政治氛圍能讓我覺得可以安全回家，同時能夠尊重法治，以便還原事實真相，而我則可以堅定地自辯。”

劉特佐還是堅持本身無辜，不過，在訪問中他並未解釋其龐大的財富來源及究竟誰才是一馬公司醜聞的罪魁禍首。

專注慈善投資癌症研究

談到未來計劃，劉特佐說，他將專注在慈善工作上，特別是投資於尖端的癌癥研究。

他說，一旦解決現有的法律案件，包括與美國政府達成庭外和解，他準備重新投入慈善事業，如協助癌癥研究等。

“尤其是對一名（猶如）‘曾多次患癌癥’的人士來說，（我）會付出巨大的努力，投資於尖端的癌癥研究。”

劉特佐有信心，在說完上述一切後，人們對他的看法與他現在所展現的會截然不同。

《鯨吞億萬》作者之一湯姆萊特 相信劉特佐藏身中國

（吉隆坡6日訊）《鯨吞億萬》作者之一湯姆萊特指出，劉特佐接受新加坡《海峽時報》專訪時，並沒有針對美國和大馬當局對他的多項指控作出回應。他形容有關訪問是沒有意義的。

他今日推文指出，他相信劉特佐目前人在中國，並忙於在中國各地逃跑。

劉特佐日前以電郵方式接受《海峽時報》訪問。

報導相信，劉特佐目前在歐洲一個國家。也有人指稱，劉特佐目前藏身阿聯酋。

不過，湯姆萊特則相信，劉氏最大可能藏身的國家是中國。

《鯨吞億萬》全名為《鯨吞億萬：華爾街、好萊塢及全球受騙記》。該書是由《華爾街日報》記者湯姆萊特與布拉利霍普合著，揭露商人劉特佐、前首相納吉等人所涉的一馬公司案內幕。

《鯨吞億萬》2018年9月18日面市，旋即在馬來西亞大受歡迎，搶購一空。其馬來文版也已在去年12月面市。