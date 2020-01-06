劉特佐：受迫害侵犯人權 大馬政治安全才回國

（吉隆坡6日訊）一馬公司舞弊案關健人物劉特佐聲稱，他只有在感到大馬政治氛圍讓他覺得足夠安全，才會返回國。

流亡在外的劉特佐究竟身在何處？他在接受新加坡《海峽時報》的訪問時說，一個歐洲國家基於認為他受到“政治迫害”，在去年8月為他提供庇護。

他說，這個國家是遵從《歐洲人權公約》（ECHR）而這麼做。不過，他拒絕透露這個國家的名字。

劉特佐也基於“嚴重的個人安全理由”，拒絕透露他現在身在何處。

“我可以證實我在2019年8月被提供庇護，這個國家是根據聯合國世界人權宣言及歐洲人權公約的原則行事，基於我受到政治迫害及我的人權持續受到侵犯。”

“所有國家都受限於這些條約，並根據這些條約行事。”

ECHR國際人權條約獲得了歐洲47個國家簽署，其中包括塞浦路斯。去年11月初，有報道指劉特佐擁有塞浦路斯的護照。

早前也有報導指出，劉特佐擁有加勒比海小國聖基茨和尼維斯（St.Kitts and Nevis）的護照，不過已經被終止。

全國總警長丹斯里阿都哈密早前否認劉特佐在阿聯酋。也有傳言指，劉特佐身在與大馬沒有簽署引渡協議的中國。

阿都哈密曾答應將在去年底將劉特佐帶回大馬面對與1MDB有關的控狀，但他指控其他國家不願合作，甚至否認劉特佐身在他們的國家，即便已有證據顯示。

通過律師堅稱無辜

即便逃亡在外，劉特佐經常通過律師發文告，堅稱自己在1MDB案是無辜的。

他強調所有對他的指控都含有政治動機。“針對我的多次攻擊都有政治動機，也無視基本人權和公正的司法程序。”

他說，他很難相信大馬政府是認真的要保障他的安全；“有高官和政治人物公開推測利用綁架或其他非法操作將我帶回大馬，這些都是違反國家人權及外國司法的行為。 ”

劉特佐也重申，大馬政府是在利用他的案子，從國際關注大馬的內部問題轉移視線。

劉特佐通過電郵受訪時也辯稱自己只是代罪羔羊，並指對一馬案負有更大責任者另有其人。

根據《聯合早報》的報道，劉特佐對《海峽時報》指出，媒體大量挖掘他的新聞，對於真正涉及相關籌款活動的全球金融公司、機構或顧問等反而著墨不多，令人匪夷所思。

他表示，接受或拒絕任何交易的決定，是掌握在股東、公司管理層和董事局的手里，並指國際銀行家、律師與其他獨立專業人士也為這些公司提供咨詢服務。

“真相是，我是他們最容易推下水的目標，因為我不是政治人物。”

詢及未來計劃時，劉特佐聲稱，他有“多種癌癥治療法”（multiple brushes with cancer），因此會專注在慈善工作，並投資於尖端的癌癥研究。

劉特佐指稱，一群在金融詐騙扮演重要角色的單位，已試圖將他成為責任轉移的目標。

他辯稱，與實際組織和協助有關籌款活動的金融機構和其他機構，以及顧問相比，媒體對他的審查過多，這令他感到震驚。

他說，在進行或拒絕任何交易的決定權，都是在股東、公司管理層和董事會，因這是他們的責任，而國際銀行家、律師和其他獨立專業人士，都建議這樣做。

“由於我不是政治人物，因此容易成為他們的目標。”

劉特佐形容他為“介紹人和中介人”，因他與“有影嚮力”的外國商人和決策者有緊密的聯系，而受到追捧。