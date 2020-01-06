敦馬：政府有資金發薪公務員 “有錢人應繳足稅”

（布城6日訊）首相敦馬哈迪促請有錢人應該繳足稅款，這樣政府才有資金來發薪給公務員和發展國家。

“有錢人應該致力協助窮人，除了履行企業社會責任，至少也要繳足稅款，我們不想打擊任何人，但是應繳的稅額必須要繳納，因為（政府）需要稅金來建立和管理國家。"

他今日在今年第一場首相署月常集會上，發表談話。

他認為人們應該消除妒忌富人的心理，以免影嚮自己，因為富人努力賺錢之餘，也須繳納高額賦稅，那些有數十億身家者也繳納數億令吉的稅款，讓政府可以發薪給公務員。

“大馬奉行自由經濟制，任何人可以通過努力來增加收入，我們無須為任何人的財富而心生妒忌，富人和窮人各有生存的空間。”

他說，如果人民都貧窮和繳不起稅，政府要從何處來獲取管理國家的資金，這是值得人們一再思考的問題。

首相也說，對大馬而言意義深長的2020年將成為大馬邁向實現2030年發達國家宏旅程的開始。

他呼籲公務員不僅要為自己制定新年決議，更要為國家制定新一年的決議，以便能和先進國平起平坐。

馬哈迪也重申，貧窮不能靠補貼和援助來解決，而是仰賴生產力來克服，補貼只會讓延續貧窮問題，缺乏生產力和對社會缺乏貢獻是貧窮的原因，只要有付出，社會就會給予酬勞的回報。

他說，政府和公務員應該向人民說明這一點，因為政府可以制定各種脫貧政策，但窮人也應該要嚮應，包括各種能力和知識不足等問題都可以透過勤奮學習，真誠和秉持良好習慣來加以克服，而且切勿涉及欺詐和勿貪污等會抑制國家成功的行為。

他說，只有遠離貪污和濫權的管理，再加上富人的納稅和窮人的貢獻，國家就能在2030年實踐共享繁榮的宏願。