香港巷斗母宮 120年八仙橫彩修復











（檳城6日訊）香港巷斗母宮擁有120年歷史的八仙橫彩，在11名本地志工用了5公里長的細線，一針一線修復之下，耗時7500個小時，終於完成了！

財政部長林冠英及檳州首席部長曹觀友昨午聯合為香港巷斗母宮百年橫彩修複完成主持揭幕。

曹觀友說，在他接任成為首長後，就決定給予這項計劃鼎力支持，這個計劃獲得檳州政府撥款13萬令吉。

11志工用5公里長線

他說，民間一些角落可能收藏著許多珍貴和需要修護的紡織品，可是，懂得紡織品修護的專才在本地卻很罕見。

他指出，檳州政府很高興可以看見喬治市世遺機構，通過與國際專家合作，讓本地社區有機會學習紡織品修護的基本技能。

據他所知，這項培訓計劃是由享譽盛名的澳洲Artlab紡織品首席修護師克莉絲汀菲利普（Kristin Phillips）指導11名本地志工，最終在半年時間完成修復工作。

他說，檳州政府將繼續委託喬治市世遺機構，與聯合國教科文組織、本地與國際機構和專才、本地社群、非政府機構，守護著喬治市物質與非物質文化遺產，使喬治市成為世界遺產城的典範。

林冠英吁積極維修古蹟文物

林冠英致詞時提醒，我們也應確保馬六甲與檳州一樣，也在積極進行古蹟文物的維修工作，任何一方缺失，檳州或馬六甲都會受到波及。

林冠英呼籲檳州政府積極培養更多古蹟維修人才，除了維修州內的古蹟文物，也可以協助其他國家的古蹟文物修復。

祝友成：政府民間聯手培訓

香港巷斗母宮顧問拿督斯里祝友成說，此次的八仙橫彩修復工程，該宮與喬治市世遺機構以及澳洲Artlab聯合推出紡織品修復社區培訓計劃，可說是全國首次由政府機構、民間團體與國際專家聯手的培訓計劃。

“除了在短短幾個月內把擁有120年歷史的橫彩修復完成外，這次修復過程也培訓出一批紡織品修復的本地人才。”

他說，香港巷斗母宮將繼續配合這類有意義的文物修復計劃，希望檳州政府繼續支持，讓更多珍貴文物受到保存。

洪敏芝：耗時7500才修好

喬治市世遺機構總經理洪敏芝說，香港巷斗母宮八仙橫彩於2017年5月17日開始修復，2019年9月16日完工，總共用了26個月時間，7500個小時才修復好。

她說，有5名本地女志工參與了這項八仙橫彩文物修復。她們採用23支彎針及2支直針，用了5公里長的線條，分工合作，一針一線進行修復，延長了文物的壽命。

出席者包括馬來西亞斗母宮總會會長拿督李賢源、香港巷斗母宮主席邱繼壽、總務邱繼福、香港巷斗母宮第五代住持邱保旺、檳州行政議員楊順興、檳州行政議員彭文寶、光大區州議員鄭來興、彭加蘭哥打區州議員魏子森等。

林冠英：國陣对招牌爪夷文没反應

財政部長林冠英說，彭亨國陣州政府強制性規定廣告招牌附上爪夷字，但國陣議員及馬華總會魏家祥卻“粒聲不出”，反而希盟政府的選擇性認識爪夷字單元卻鬧得風風雨雨。

“這就是希盟政府與國陣的不同之處。”

他說，彭亨國陣政府強制廣告招牌須有爪夷文的政策已執行一週，卻沒看到國陣有任何反應。

另一方面，林冠英說，國際原油每桶漲1美元，大馬將額外進賬3億令吉收入。

他說，原油漲價，當中獲得最多利潤的是國油公司，政府仍需提供燃油補貼給人民。