谷歌推出AR動物成像功能 手機可投射出立體



















擴展實境（Augmented Reality，簡稱AR）是指通過攝影機影像的位置，以及角度精算，加上圖像分析技術，讓屏幕上的虛擬世界能與現實世界場景進行結合與相互作用的技術。

其中紅極一時的神奇寶貝GO就是以此技術讓玩家在現實環境中捕捉寶可夢。

早前，Google I/O發表Google Lens等多項新功能如即時翻譯功能，其中亦展示Google Search新功能，就是新增了AR動物預覽，能以AR技術展示特定動物如獅子老虎，更可以把牠們隨時“召喚”到你想要的場景中，效果令人感到震撼有趣。

所展示動物現還不多

近日，該功能已經悄悄上線，用戶只需在支援AR技術的手機的Google Search搜尋欄上搜找特定的動物資料時，就會出現“通過3D模式檢視”選項，並可讓動物以3D立體方式呈現眼前，同時可通過縮放和旋轉畫面來觀看3D動物圖像，也能把影像投放到現實環境，將立體動物“召喚”到任何你想要的地方，包括你的住家。

但需注意的一點是，若要使用此功能，手機必須支援Google ARCore，若用戶無法確認手機是否有此功能，可通過https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices查看是否支援。

目前，支援Google AR搜尋展示的動物似乎還不多，日後或會陸續支援更多AR動物。

Windows 10 2020春季版 將迎來重大變化

微軟已於日前宣佈預計於2020年上半年推出的Windows 10 2020春季版，這個版本將被命名為“2004”，版本號20H1。

近日又有最新消息傳出，針對Windows 10系統更新的升級方式，將迎來重大變化。

據外媒Windows Latest報導，微軟官方於日前釋出Windows 10 20H11(暫定代號為版本2004)的公眾預覽版本Build 19536，在更新日誌的說明中提到，將於Windows Update提供一個全新的工具選項，讓用戶可以更靈活、更簡便地快速管理查看所有的更新項目狀態，包括驅動程式和每月發佈的非安全性更新套件等。

與此同時，Windows Update仍會自動讓驅動程式保持在最新狀態。通過新的工具，將能讓用戶進一步地選擇所需要安裝的部份驅動程式與功能，以執行更新作業。

外媒報導指出，這也意味着，微軟針對日後持續對Windows 10系統重要核心的整體功能部署與介面優化的更新方式，將採用類似分階段式的概念，有別於以往僅於春季版、秋季版分別提供重大升級版本的發佈。

這項改善Windows 10系統更新方式的計劃政策，一來可讓用戶的更新作業變得更簡化、便利，二來也有助於微軟提供更穩定的系統版本。目前尚不清楚上述這項簡化系統更新方式的全新工具將於何時正式推出。外媒推估，最快有望於今年內上線。

Pokemon推出2新遊戲可登Facebook免費玩

自從任天堂改變遊戲發行策略，容許旗下遊戲在任天堂以外的平台推出後，就陸續有不少新作登場。最近Pokemon就有兩款新的Facebook遊戲推出，讓用戶可以直接在Facebook上免費玩遊戲。

這次推出的兩款遊戲分別是Pokemon Tower Battle和Pokemon Medallion Battle，屬於Facebook Instant Games平台作品，因此，用戶可通過手機或電腦登入Facebook開啟這些遊戲。

其中，Pokemon Tower Battle是個簡單的1對1堆疊遊戲，畫面上方會不斷掉下精靈，玩家需移動精靈來保持穩定，先倒下的一方算輸。

另一款遊戲Pokemon Medallion Battle的玩法則相當簡單，同樣是1對1遊戲，屬於卡牌對戰的玩法，系統會隨機挑選對手，只需要選擇手上的精靈與對方戰鬥即可。玩法則是以回合制的卡牌對戰作為主軸，除了依靠戰鬥力的高低，玩家也得考慮屬性、順序等要素，方可出奇制勝。而官方預計在每月都會添加全新的寶可夢。

兩款遊戲都只有英文版本，Pokemon Company CEO石原恆和說，在Facebook平台推出遊戲，可讓全世界的用戶通過網絡體驗Pokemon遊戲，以吸引更多新玩家。

外媒推薦6款手機防毒軟體 諾頓卡巴斯基上榜

外媒Tom's Guide針對多款Android手機防毒軟體進行評測，並依防護效能、惡意軟體偵測、資安相關功能，以及對手機整體性能資源影響等各項指標面向，推薦6款最適合2020年Android手機下載的主流防毒App，並進一步提出推薦理由，供安卓用戶參考。

此次獲評選推薦上榜的6款知名防毒軟體App，多為知名防毒品牌廠商，包括Bitdefender、諾頓、卡巴斯基等。

這6款防毒App的重點特色如下：

◆Bitdefender Mobile Security

這是目前在Google Play商店上最佳的付費防毒軟體App。該App提供免費下載安裝，在用戶使用14天試用期體驗後，便可決定是否付費使用專業版，用戶可享無廣告干擾及強大的惡意軟體掃描功能、帳戶隱私與保護工具、手機防盜功能、應用鎖定功能等。此外，該App還進一步提供對Android智慧手錶裝置的防毒掃描支援。

◆Norton Mobile Security（諾登）

免費版本提供兼具掃描與協助移除功能，包括偵測惡意軟體、間諜軟體與損害影響裝置性能變慢的Android病毒等。當手機在連線使用公用Wi-Fi網絡時，若網絡連線處於不安全環境，該App將會主動告知。

此外，其付費專業版則是進一步提供更具全面性的強大防護功能，用戶可享30天免費試用體驗期，包括在瀏覽網頁時通過“網頁防護”功能，避免用戶造訪惡意網站與網絡釣魚網站；阻止用戶Android裝置遭受的主動勒索軟體攻擊；協助用戶通過遠端方式清除遺失或遭竊手機裝置的私人資訊。

這款防毒App還提供用戶採用自家Norton Mobile Insight技術的實用功能“App Advisor”，當用戶在下載應用程式之前，該App會先自動檢查應用程式會否存在隱私風險、使用大量電池與資料、或有入侵行為。

◆Avast Mobile Security

當用戶手機下載的應用程式藏有感染間諜軟體或惡意廣告軟體時，該App會發出警示通知，藉此保護用戶手機裝置隱私。除本身具備強大的防毒引擎的掃描偵測功能，另外還提供VPN虛擬私人網絡功能，讓用戶可變更所在位置，防護網絡瀏覽隱私和安全。令人比較在意的一項缺點是，若用戶使用免費版則需忍受內建廣告所帶來的干擾。

若用戶使用付費版本則可享有更完整的進階版功能，包括應用程式鎖定、無廣告等。

◆Kaspersky Mobile Antivirus（卡巴斯基）

其免費版並未夾帶廣告，並提供優異的自動封鎖惡意程式和其他具威脅性的病毒防護功能，以及可通過背景檢查功能，即時偵測掃描手機是否正處於遭受病毒、間諜軟體、勒索軟體及木馬程式威脅等。

若使用其付費進階版，則可於瀏覽網頁時過濾危險網址連結、封鎖網絡釣魚網站攻擊的防護，並於線上購物時提供個人私密資料的安全防護。此外，該App還提供“應用程式鎖定”功能，可隱藏用戶個人隱私敏感資料，如訊息、照片、檔案，以防止有關資料遭不法之徒入侵查看。

◆Lookout Security & Antivirus

其免費版本身就提供主動實時的雲端掃描防毒功能，並可偵測手機是否遭受惡意程式、手機病毒、惡意廣告軟體和間諜軟體的安全威脅防護功能。另外，用戶也可於應用程式內進一步購買付費功能，其所附功能包括安全Wi-Fi網絡連線環境偵測、可疑行為的防盜警報。

◆McAfee Mobile Security

其免費版提供防毒應用掃描、病毒清除程式與移除、安全Wi-Fi連網環境、搜尋並移除受病毒感染的行動安全掃描等功能，以及具裝置鎖定安全性防竊相機的防盜安全功能。付費版則提供Wi-Fi防護VPN功能，以及應用程式鎖定等進階功能。

美國公司着重研發 智慧型手推車

美國電商亞馬遜於2018年開辦第一間全AI智慧無人商店Amazon Go，其後無論是國外還是國內的全家、7-11陸續推出概念相似的店舖，除了在商店內擺放攝影機，美國新創公司也嘗試讓購物用的“手推車”智慧化。據CNN報導，目前有多間新創公司正在矽谷實驗不同的智慧購物模式，有者更着手改造“購物車”，為之加設攝影機與感應器。每當消費者將商品放入購物車，AI就會自動掃瞄判別，甚至內建磅秤功能，即便是需要秤重量的商品，也可以即時計算價格。

當消費者要離開賣場時，可通過信用卡、電子支付連結AI系統結帳，省去排隊結帳所需花費的時間與人力。這時，已結帳的購物車會顯示綠色，尚未結帳的購物車則顯示紅色，藉此讓店員作出判斷。參與“智慧購物車”研發的兩間新創公司，即Caper和Veeve指出，相比Amazon Go徹頭徹尾打造一間完全的智慧無人商店，用智慧手推車的成本更加低廉，且較為容易，免於在貨架上安裝大量的攝影機。

Caper創辦人Ahmed Beshry就說，目前，Amazon Go只能打造出小規模的零售店，費用也較為昂貴，無法應用於貨物大量的量販店。

至於Veeve公司想打造的並非完全徹底的無人商店，該公司執行長Shariq Siddiqui說，他們希望藉由智慧購物車解放人力，讓員工可以像Apple Store的店員一樣，到處走來走去跟消費者互動。