疑欠28萬賭債 明道兄殺妻兒後自縊









（台北5日訊）台北市內湖區安泰街一處土地公廟旁，週日下午1時許有民眾發現樹上有一名男子（42歲）已明顯死亡，地上則躺了一名女子（40歲）及男童（12歲），同樣失去生命跡象。經過比對林姓死者的證件上的住址，與在中國發展的藝人明道當年買給媽媽在內湖的房子地址相符，確認死者就是明道的親哥哥。

週日下午1時許，台北市警、消防接獲投報，內湖區安泰街福德宮廟後方竹林有一名男子吊掛樹上，一旁還躺著一名女子與一名孩童，消防人員趕抵現場，發現3人都已無生命跡像明顯死亡。

警方初步檢視現場，死者林男在竹林中一棵樹上吊掛氣絕，妻子與男童則倒臥樹下一旁，兩人脖子有明顯勒痕遭勒斃，現場疑似死者手機寫下欠了200多萬（約28萬令吉）賭債，因無力償還且遭黑道追債，走投無路才帶著妻兒到山上輕生，確切死因與動機有待警方進一步調查釐清。

兄曾藉明道名義借錢

39歲的藝人明道本名林朝章，因主持旅遊節目《冒險王》走紅，更是史上最年輕的金鐘獎得主，2004年起跨足戲劇，演出偶像劇《王子變青蛙》爆紅，戲約成為兩岸三地的一線男主角，去年他在中國參加真人秀《演員請就位》，再次受到關注。

家庭問題是明道心中一根刺，因為從2013年起就爆出哥哥在外打著他的名號欠款，導致債主直接找上門向他要債，如今發生哥哥疑似輕生的消息，讓過去新聞再次浮上檯面。明道曾在2013年、2016年皆爆出親哥哥打著他的名義向外界借款，當時甚至傳出哥哥的欠債猶如無底洞，即使明道已經幫家裡還了500萬（約69萬令吉）還是不夠，明道哥哥還說弟弟會幫忙解決。

明道：非常震驚與難過

明道的哥哥一家輕生，震驚各界，而明道經紀公司較後發聲明證實此事。

明道經紀人表示：“目前明道的狀況非常震驚與難過，對於本案一無所知，也正試圖了解發生什麼狀況。但因為尊重檢警偵查不公開的法律規定，因此日後也只能對警方發言，將會盡力協助檢警釐清真相。並且安慰家人。”