短劍”號瀕海任務艦 中國元旦前交付

（吉隆坡也5日訊）中國《簡氏防務周刊》網站報道，中國已於今年元旦前交付一艘“短劍”號瀕海任務艦（LMS）給馬來西亞皇家海軍部隊。

政府是於去年決定在中國建造4艘瀕海任務艦。

報道引述馬來西亞皇家海軍於去年12月31日發出的文告，指舷號111的“短劍”號瀕海任務艦的交付儀式，是於當天在中國江蘇舉行。

這艘於2019年4月15號下水的瀕海任務艦，計劃於1月6日正式入列馬來西亞海軍，跟著於1月17日前往馬來西亞亞庇的實邦加海軍基地。

《簡氏防務周刊》指出，去年7月12日下水的瀕海任務艦2號艦，計劃於今年4月交付，其餘兩艘將按計劃建造，預計2021年中交付。

4艘瀕海任務艦在交付後，將以也是馬來西亞皇家海軍東部艦隊總部所在地的實邦加海軍基地為母港。

負責建造瀕海任務艦的中國船舶集團有限公司副總經理吳曉光說，瀕海任務艦是中馬兩國首次開展大型軍事裝備合作的項目，意義重大影嚮深遠。首艦的成功交付標志著中國船舶與馬來西亞海軍的合作進入新階段。

馬來西亞國防部採購司秘書拿督阿末胡賽尼說，馬來西亞海軍對瀕海任務艦的性能和質量非常滿意，十分欽佩中國船舶在海軍裝備領域的強大實力。

馬來西亞海岸線長達4675公里，國土一部分在馬來半島，一部分在加里曼丹島上，毗鄰重要水道馬六甲海峽，在打擊海盜、反偷渡等方面，海軍和海上執法局都深感裝備不足。對於各國而言，中國裝備無論在價格還是維護性上都有著相當的優勢。