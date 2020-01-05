【 武漢爆發不明肺炎】 衛生部嚴陣以待 入境者須量體溫

（吉隆坡5日訊）衛生部指出，隨著中國武漢爆發不明原因的病毒性肺炎感染病例，以及新加坡於昨天出現疑似病例，該部將會密切監督國際入境點，確保所有入境者都經過體溫檢驗。

衛生部疾病控制組發文告指出，衛生部將會確保各州衛生局，一旦發現最近有入境武漢記錄的民眾出現肺炎癥狀病例時，即刻通報該部。

“入境者若在國際入境點被發現有發燒的癥狀，將會被帶往檢疫中心再次進行檢查，若懷疑感染有關疾病，則會被送往最近的醫療機構。”

“衛生部也將對全國的類流感疾病（ILI）及嚴重急性呼吸道感染（SARI）的病例趨勢進行監督。”

肺炎病原仍無法確定

衛生部疾病控制組說，中國衛生局還在進行調查中，該肺炎的病原目前仍無法確定。

“世界衛生組織正密切關註此事，並將於適當時候與我們分享更多細節。”

根據衛生部疾病控制組，造成病毒性肺炎的原因有很多，其中一些比嚴重急性呼吸道癥候群（沙斯、SARS）的冠狀病毒（coronavirus）更常見。

另外，衛生部副部長李文材受訪時表示，目前該病例並未出現人傳人的情況，武漢也還無法確認該肺炎的病原體。不過，該部會密切留意和關註全國是否出現任何最近曾到訪武漢的民眾出現疑似肺炎癥狀的病例。

另外，大馬機場公司受詢時則表示，一切有關衛生和健康的事項都是由衛生部主導，因此機場將會密切與衛生部合作，並在有需要時提供協助。