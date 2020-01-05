林冠英：5大理由 大馬經濟將比去年好

（檳城5日訊）財政部長林冠英說，基於5大理由，他有信心我國今年的經濟將比去年好。

他指出，所謂的5大理由包括（一）我國主要原產品包括石油及棕油價格逐漸回揚；（二）中美貿易戰已趨向緩和；（三）我國政府正積極進行體制改革，在減低開銷情況下，提高傳遞效率。

他續說，第四大理由則是因為2019年部份發展撥款因為之前一些問題遲了發放，而2020年的發展撥款則準時在今年發放，使得一些部門今年同時有兩筆發展撥款可用，相信這可有力地推動發展。

他指出，至於第五大理由則是政府採取多項措施，注入資金刺激市場，並提高人民消費能力。其中包括為符合資格的民眾發放每人30令吉電子紅包，並為聘請本地員工取代外勞的雇主提供獎掖。

林冠英強調，希盟政府向來致力穩定國家財務狀況及經濟基本面，不像一些人玩弄宗教及種族情緒。他指出，我國經濟過去19個月確實因為中美貿易戰而面對壓力，但不只我國，區域其他國家也面對同樣壓力。

料經濟可增長4.7%

林冠英指出，政府已制定為期3年的經濟復甦計劃。他預計我國經濟成長健康，可取得4.7%增長，表現較區域其他國家還要好。

林冠英今早為“財政部長林冠英與檳州中華總商會庚子年新春大團拜”召開預告記者會後，受媒體詢問時，對我國2020年的經濟表現表示樂觀。

被詢及汽車進口稅務架構會否重組，林冠英則回應，財政部正與國際貿易及工業部召開聯席會議，討論事項包括投資及稅務，待有了定案，兩個部門才會一同宣布。

林冠英也說，為拉近內陸稅收局及關稅局，與納稅人和民眾之間的關係，內陸稅收局及關稅局將從下週起每週固定舉辦會客日，從位於雪隆區的辦事處開始。

內陸稅收局的會客日為每逢週三，在位於大使路的辦事處；至於關稅局的會客日則是每逢週四，在位於格拉納再也的辦事處。除了該局原有官員，財政部高級官有也會到場會見民眾。

拒談新教長課題

林冠英在記者會上再次被追問新任教育部長的課題，林冠英重申，委任教育部長是首相的權力，不願再多談。他也指，他昨天談話遭一些媒體曲解，報導有誤，而引起不同反應。

也是行動黨秘書長的林冠英指出，他昨天對於此課題的回應已足夠，他的談話始終一致。如果所委之人非政治人物，就需帶上希盟會議討論。至於何時公佈新教長人選，則視內閣會議而定。

林冠英與檳中總 初一新春團拜

“財政部長林冠英與檳州中華總商會庚子年新春大團拜”將在本月25日(大年初一)上午10時至中午12時，在Setia sPICE會展中心舉行，歡迎各族民眾共襄盛舉。

檳州中華總商會會長拿督斯里方炎華說，2018年改朝換代後，我國迎來來自檳州的財政部長，在該會永久名譽會長丹斯里陳國平安排下，該會2019年首次與財長聯合舉辦新春大團拜，吸引約1萬人參與。

他說，財長今年再次與該會聯舉辦新春大團拜，該會號召屬下50多個屬會、會員、青年團一起參與，也歡迎各族民眾同歡共慶，預料今年團拜出席人數將超過1萬人。

檳州中華總商會執行顧問兼籌委會主席拿督斯里祝友成則說，團拜受邀嘉賓包括檳州元首、檳州首席部長、檳州立法議會議長、檳州秘書、行政議員、國州議員、政府部門長官、駐檳外交使節、檳州各商會聯合會成員，包括馬來商會、印度商會及國際商會等。他說，團拜現場將有自由餐及素食招待，也會有舞獅、戰鼓、恆毅中學學生演出等一系列精彩表演助興。

出席記者會者包括檳州中華總商會永久名譽會長丹斯里陳國平、署理會長拿督陳顯裕、副會長拿督莊厥成、丹斯里黃繼樑、義務秘書駱榮偉、義務財政拿督盛秀蓮、公共聯絡梁秀玉、執行董事拿督林界成、李文義、黃智傑、張家朢、青商團團長李烔良、上議員林慧英及檳州港務局主席周錦炎。