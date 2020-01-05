副農長巡養殖場派定心丸 本地蝦安全

（檳城5日訊）農業及農工業部副部長沈志勤向國人保證，本地養殖蝦可安全食用。

他說，漁業部（DOF）對全國所有養蝦場都有嚴格的監控系統，同時也會進行定期檢查，以確保大馬的食品安全及出口質量。

定期檢查確保質量

針對日前有報導指國內養蝦場使用致癌抗生素的新聞，他今早巡視雪州瓜拉冷岳的養蝦場後說，許多業者已停用抗生素，因為業者都希望確保蝦可出口

他說，我國大多數養殖者為確保他們的蝦可出口，約在10年前已停止使用抗生素，並改用益生菌及更好的養殖方式。

“被美國食品藥品監督管理局（USFDA）列入警示名單的大馬出口商，漁業部調查後發現許多已是停止營業。”

他也要求漁業部調查這些出口商，以解決該問題。

他說，瓜拉冷岳縣的蝦養殖場為打造更好的環境，使用酶來處理水質，而蝦的死亡率只有5至10%。

“業者甚至沒有使用益生菌，我對業者使用新技術及新養殖法來確保食品安全及質量的方法，感到自豪。大馬漁業局有嚴格的監控系統來監督全國各地的養蝦場，並經常展開巡查及執法行動以確保大馬的食品安全及出口品質。”

他也再次強調，被美國聯邦食品與藥物管理局列入紅名單的公司多數涉及轉船運輸（transhipment）行為，而大部分涉及的公司已停止營運。

蝦出口商列入紅名單 沈志勤：這是舊課題

（八打靈再也5日訊）針對美國聯邦食品與藥物管理局（FDA）將一些大馬蝦出口商列入紅名單一事，農業及農基工業部副部長沈志勤強調，這是舊課題，因為被列入紅名單的情況是在2009年至2018年期間發生。

他發文告表示，最近一次的案例發生在2018年8月，而2019年並沒有新公司被列入紅名單。

“很多案列都是在很多年前被列入，2019年並沒有新案例，因此這是舊課題。”

他說，星報在2020年報道這課題，給予人民這是新課題的感觀，並希望該報能做出澄清，以免引起公眾恐慌。

漁業局昨日發文告表示，該局懷疑輸往美國的蝦類間中出現轉船運輸行為，包括進口國外的蝦類，之後再轉運美國，才會發生違禁抗生素被驗出事件；這些都在漁業局向來監管名單的範圍之外。

陳應山：業者很小心 本地養殖蝦無抗生素

大馬海魚養殖公會會長陳應山表示，本地所養殖的蝦不會出現含抗生素的情況，因為業者在這方面都很小心，如果他們使用抗生素，一旦被發現就會遭查禁。

“每個人都不會打破自己的飯碗，大馬的漁民及農民通常自已養什麼就吃什麼，外國的可能養什麼就不敢吃什麼。”他接受媒體詢問時說，現在的蝦農幾乎都不採用抗生素，而是以自然藻類或益生菌及控制水質來進行養殖。他也希望執法當局對轉船運輸的貨物展開更嚴謹的檢查，以避免不愉快的情況發生。