阿窿新招 擅匯入戶頭 男子退錢遭索高額利息









（怡保5日訊）一名寵物店員工申訴，“阿窿”強迫他借貸並追討逾萬令吉的高額利息，結果他因無力償還而遭“阿窿”兩度潑紅漆恐嚇不還錢就燒屋，連他工作地點也遭殃，讓他不知如何是好！

華印裔事主西華拉惹（49歲）今天透過桂和區州議員崔慈恩召開記者會。崔慈恩表示，西華拉惹於去年12月4日接獲一則新加坡號碼的電話訊息，一名自稱阿倫（洋名）的男子表示自己的老板叫他匯款給事主馬幣1200令吉貸款，還款額1800令吉。

“因事主沒有要貸款，逐要求阿倫提供銀行戶頭號碼好讓他退還有關款項，但對方沒即時回複，事主查詢銀行賬戶來往記錄發現是一名來自檳城的華裔男子匯款，但因對方沒回複，所以沒能當晚退款。”

崔慈恩補充，阿倫在隔天才回複訊息，確認匯款戶頭的確是事主本人，而事主也立刻表明要退還1200令吉，惟阿倫說，事主必須付還1800令吉，且利息是每3天計算一次，一次為1200令吉。從12月7日至10日，累積利息為1萬2300令吉。

她說，事主認為既然不是自己要貸款，而且已經退錢了，就拒絕和對方繼續聯絡，但對方不肯放過他，改用另一個電話號碼信息繼續聯絡，恐嚇事主還錢。

“當事主沒有理會這些訊息後，他位於華強園的屋子於12月23日及1月2日兩度遭潑紅漆，也收到警告信，指若不還錢就要燒屋，對方在1月4日更到事主工作的寵物店潑紅漆。”

她說，事主和其老板都已報警備案，警方表示會交由商業罪案及調查組處理。

疑個資被阿窿掌握

西華拉惹表示，他不認識阿倫，也不清楚對方何以有他的聯絡號碼和戶頭號碼。他於去年8月曾透過臉書向“阿窿”借貸1200令吉，5天清算一次利息，當時他在5天內就已還清，他懷疑阿倫是之前的同一組“阿窿”，因兩者都是使用新加坡號碼聯絡。阿倫頻密地發簡訊給他，逼他還錢。

根據事主的來往信息內容截圖顯示，阿倫語帶恐嚇，到事主的工作地點潑漆的目的，是要他失去工作，威脅事主失去工作後就沒有能耐繼續生活，得向他低頭。

西華拉惹希望“阿窿”不要再騷擾他，因他家有兩老、妻子和年幼孩子，無力償還，而且他的確沒有要貸款，其老板更是無辜。說到難過處，他一度情緒激動流淚，語氣哽咽。

出席記者會者包括怡保市議員黃家傑、張迪翔、西華拉惹老板辛肯。