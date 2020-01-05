“酒精比聖水更聖潔” 黃思漢：希盟沒說過







（吉隆坡5日訊）掌管雪蘭莪州地方政府、公共交通及華人新邨發展事務的行政議員黃思漢強調，希望聯盟下來不曾發表“酒精比聖水（air Zam Zam）更聖潔的言論，那完全是少數不負責任人士為詆毀希盟政府的造謠。

黃思漢也是民主行動黨金鑾區州議員；他於今日上傳了一張網友轉發自一個名為“紅筆在線”（penamerahonline.wordpress.com）的文章截圖到其臉書，並發文說：“我國最近，正受到少數不負責任人士的誹謗所困擾。他們的動機是什麼？”

黃思漢上載到其臉書的截圖，可以看到有關標題為“希盟政府認為酒精比聖水更聖潔”文章以黃思漢的人頭照為縮圖，而轉發的網民則寫下“該死的希盟政府”（Celaka la ph ni...）。

根據網上搜尋結果，發現這篇於本月4日上傳的文章，是將《每日新聞》有關衛生總監拿督諾希山宣布“售賣聖水將被罰款與坐牢”，以及“行政議員：沒有禁止在公共場合喝酒”的黃思漢談話新聞，串聯兩篇報導，作為指控希盟政府意圖讓馬來西亞“去伊斯蘭化”的依據。

諾希山宣布“售賣聖水將被罰款與坐牢”的新聞，其實是2017年12月9日的舊新聞。根據報導，衛生部是隨著沙地阿拉伯大使館禁止我國商店售賣聖水，在獲得馬來西亞伊斯蘭發展局及當時的國內貿易、合作社及消費事務部同意後做出決定。

因此，衛生部宣布“售賣聖水將被罰款與坐牢”的決定的2017年12月，還是前朝國陣政府執政時期，與希盟政府毫無關系，造謠者以此詆毀希盟政府顯然是別有用心。

至於“行政議員：沒有禁止在公共場合喝酒”的新聞，則是《每日新聞》於去年11月11日報道相關新聞時的原標題，這個標題因為扭曲當事人的原意，以致一度引起軒然大波。

黃思漢是在雪蘭莪州議會回答萬撓區州議員蔡偉傑的提問時，表明《2005年地方法令》沒有禁止公眾在公共場所喝酒的法規，但地方政府卻可以豎立提醒公眾不要在公共場合喝酒鬧事的警示牌。

黃思漢因為《每日新聞》“行政議員：沒有禁止在公共場合喝酒”的標題，而在社交媒體遭到馬來州議員和選民的轟炸問責；他隨即就公開要求《每日新聞》收回有關標題，《每日新聞》因而將標題改成“在公共場飲酒鬧事將受對付”。