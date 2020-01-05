希維爾：不超過家庭總開銷2% 調漲水費勢在必行

（巴生5日訊）水務、土地及天然資源部長拿督希維爾聲稱，水費調漲今年勢在必行，但當局會確保水費只占家庭總開銷的不超過2%，以免增加人民的負擔。

他今早在雪州巴生綠林鎮防洪池公園，主持全國要在5年內種1億棵樹綠化環境儀式後提到，多個州屬已同意聯邦政府在今年內劃一調漲各州水費的舉措，但當中有一些州屬對調漲水費“還沒準備好”，所以他將親自會見這些州屬的領導，如州務大臣和首席部長以進行深入商討，要求他們向部門提呈應對州內未來水供問題的有效機制。

他表示，他會把一些已同意調漲水費州屬的事項，帶入內閣會議中討論並尋求通過新的水費機制。

不過，他並沒公布同意調漲水費的州屬名單，並否認一些州屬正式拒絕調漲水費，反而詮釋為這些州屬是對調漲水費“尚未做好準備”。

談到森州大臣拿督斯里阿敏努丁昨日已表明，森州在本屆執政期5年內都不會調漲水費一事，希維爾解釋，他將親自會見森州大臣商討，從而了解森州在應對水供成本方面的機制，確保森州未來不會出現水供的問題。

他直言，我們知道一些州屬在水供方面出現危急情況，如果我們再不做些什麼，國家會在5年內面對嚴重水供問題，因此透過種種項目解決，例如把提升水供設施的各項計劃，納入第十二大馬計劃（2021-2025）。

提升水供素質需大筆開銷

他強調，要提升國家水供素質，就須要足夠和大筆的水供服務開銷，而水供基本建設為其一要素，並期望獲各州積極配合。

針對雪州多次面對水源污染造成突發性的大範圍制水影嚮民生問題，他則指出，雪州最好把儲備水（rizab air）增至10%或12%，這樣一來，就能減輕突發性制水所帶來的傷害，並表明聯邦政府有意願協助雪州政府提升儲備水。

“雪州、檳城和新山的儲備水都太低，只有提高儲備水百分比，才可確保水供全年不中斷。”

城市打造迷你森林 5年種1億棵樹

希維爾聲稱，全國要在5年內種1億棵樹，除綠化環境，也要重植荒廢林地，把城市中的空置地段如防洪池和搬空關閉的英達麗水排污站等，打造為“城市中的迷你森林”。

他會在3月21日配合世界森林日，為全國要在5年內種1億棵樹目標進行正式推介禮，並善用政府在第十一大馬計劃（2016-2020）撥款的1億令吉，以在半島對荒置林地進行造林計劃。

他希望社區組織與州政府、地方政府、大馬森林研究院（FRIM）和森林局一起配合，確保種下的樹木能存活。

“第十一大馬計劃是要把國內荒置的4750公頃林地中的1640公頃，列為森林重植的目標，因此種下102萬5000棵樹和造林維護所有重植樹木。”

“據第十一大馬計劃的1億令吉撥款造林分配，從2016年至2019年批準的款項為6890萬令吉，迄今用去了3266萬令吉，在459.93公頃地段種了27萬7092棵樹。”

“今年有1250萬令吉撥款充作造林計劃，預計要在彭亨和吉打的368.47公頃地段，種下20萬4635棵樹；而在2017年和2018年在彭亨350公頃地段種下的樹苗，則會在今年進行造林維護。”

希維爾也說，今年3月將在吉隆坡為東盟生物多樣性峰會主持開幕儀式，屆時會發表東南亞國家居民的聲音，矢言保留東南亞地區的熱帶雨林，不要先進國對東南亞國家在保護森林方面指手畫腳，不可借用保護森林之名來欺負東南亞國家。

出席上述活動的嘉賓尚有部門秘書長拿督祖麗娜和大馬半島森林局總監拿督莫哈末禮查等。