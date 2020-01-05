拒聽內閣指令使政府陷困境 敦馬撰信勸馬智禮請辭

（吉隆坡5日訊）不遵守內閣指令及使政府陷入困境，馬智禮這才被要求辭去教育部長職。

《透視大馬》在一篇報導中聲稱，首相敦馬哈迪在他所撰寫的信中，提及馬智禮這名前國際伊斯蘭大學（IIUM）的教授沒有聽取建議，而且幾次違反內閣的決定。

報導指出，這封共17個段落的信，是於去年12月27日送到馬智禮的辦公室，而馬智禮他當時正與家人在美國度假。

《透視大馬》聲稱他們所看到的信函內容，指馬智禮在爪夷文課題、學校互聯網服務及免費營養早餐計劃上沒有遵循建議。

此外，馬智禮也拒絕把教育及高等教育的職務分開。

報導說，馬哈迪在信函的最後勸請馬智禮請辭，因事到如今，這是做為結尾的較好做法。

“現在是尊貴的（Yang Berhormat）退出內閣的時候了。”

2018年9月，馬智禮出任國際伊斯蘭大學主席後，因為存在利益衝突而引發爭議，而且這項任命也違背希盟政府誓言要將高等院校從政治中分割出來的宣言。

馬智禮是直到去年1月6日，才確認辭去國際伊斯蘭大學的主席職。

馬智禮決定沿用前朝政府於2015年提出在多源流學校中引入介紹爪夷文課程的計劃，遭到華裔和印裔社會強烈的反彈，而反對聲也引起馬來團體的敵視，導致馬來團體群起呼籲關閉多源流學校。