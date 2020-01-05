龍行動保護漁民生計 扣211外國船進賬56億

（吉隆坡5日訊）自去年4月展開“龍行動”（Ops Naga）保護我國漁民生計以來，政府至今已扣押211艘外國漁船，同時從充公的漁獲及船只拍賣中取得5億6000萬令吉收入。

農業及農基工業部長拿督斯里沙拉胡丁指出，在211艘被扣押的船只中，148艘是在半島海域發現，砂拉越及沙巴州分別41艘及22艘。

通過“龍行動”及國會下議院於去年7月9日通過的《漁業修正法案》，使我國不再每年損失約60億令吉的海產。

他接受馬新社訪問時說，這項取締行動也拯救海洋生態，免遭貪婪的外國漁民進一步破壞。

“我們動用所有資產管制海域免遭闖入。這是大課題，當我2018年剛到這部門，漁民投訴這些闖入的外國漁船肆無忌憚，使用被禁的拖網。”

“像筌籠、老虎網、圍網等暴力工具，我們都在龍行動中解決了。它們不僅消耗海域資源，也破壞生態系統。”

他透露，農業部與內政部、國防部及外交部今年會繼續聯手展開“龍行動”。

此外，沙拉胡丁指出，《1985年漁業法令》修正後，部門可以發出公海捕魚執照，這是目前在探索的新行業，讓漁民在印度洋捕金槍魚。

他說，捕金槍魚每年可貢獻3萬公噸產量，估計價值約3億令吉。

“目前，我們已發出約19個執照予符合條件者，我們預計未來2至3年發出約200個執照。”

他補充，執照持有者必須把漁獲帶到數個地方如浮羅交怡、檳城及柔佛丹絨柏樂巴斯。