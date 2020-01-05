警突擊夜店捉到通緝犯 扣查48男女及中性人





（吉隆坡5日訊）市警突擊吉隆坡舊古仔路鴻圖園一個無牌夜店，逮捕48名男女，當中包括一名涉及傷人案的印裔通緝犯。

這場行動是由吉隆坡警察總部反風化、肅賭及私會黨取締組（D7）和毒品罪案調查組聯合展開，率隊警官安納副警監率領4名警官及31名警員於今晨12時左右突擊古仔馬朱6路一間夜店，當場逮捕了42名外籍陪酒女郎及中性人。

“被捕人士包括24名泰國女子、3泰國中性人、11名越南女子、1越南變性人、2名寮國女子及1菲律賓女子；另外，警方也當場逮捕4名孟加拉男服務員以及1名華裔男看場。”

他說，行動中警方也逮捕到1名印裔男通緝犯，這名男子因在士拉央地區涉嫌一宗抵觸刑事法典第324條文（持危險武器傷人）的案件，而遭鵝嘜警方通緝。

安納指出，遭突擊的夜店場所並沒有營業執照，甚至還僱用外籍女子來當陪酒女郎；警方突擊時，現場還有68名民眾在消遣，警方隨即安排這些酒客尿檢，此外夜店場所也提供吊花活動，客戶們若看上台上的某位女公關，可以購買彩帶或吊花以打賞該名女子。

據了解，這些彩帶價格從最低20令吉至最高1萬令吉。

記者在現場觀察，發現一些外籍女子在落網後，蹲坐在地上等待警方發落時，竟然在一旁哭泣，不排除是首次落網而感到害怕的可能性。

所有落網者年齡介於19至40歲，警方目前援引1953/63年移民法令第39（B）條文（濫用入境簽證）、第55（B）條文（僱用非法外勞）、第6（1） （C）條文（非法入境）及娛樂法令（聯邦直轄區）第4（1）條文進行調查。