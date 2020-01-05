【檳青運第24屆理事會就職禮】 孫意志：沒傳播政黨思維 青年組可申請活動經費

（北海5日訊）檳州青年及体育事務委員會主席孫意志透露，任何青年組織舉辦活動，只要沒傳播政黨思維，都可以向州政府申請活動經費。

他說，州政府從2015年開始，根據活動性質撥款給舉辦單位，所以才沒有直接撥款予檳州青年理事會，而不是因為組織領導有政黨背景而拒絕撥款。

孫意志昨晚出席青運檳州分會第24屆理事宣誓就職禮時說，該會每年有70萬令吉撥款，去年體育項目撥款佔七成，剩下三成撥給各族青年組織。

“去年檳州青運舉辦口才圈，州政府曾撥款1800令吉作為活動經費。”

青運全國總會長吳袺濠說，該會舉辦活動除了通過傳統方式宣傳外，也會利用社交媒體，與年輕人互動進而吸引他們入會。

他也促請州政府提供財援，讓該會舉辦更多惠及青年的活動。

青運檳州分會主席陳巧媚說，除了延續漢服運動及口才圈等活動外，該分會將推動社會關懷計劃，如拜訪老人院、孤兒院及特殊兒童組織等等。

陳巧媚是青運檳州分會成立46年來首位女主席。當天的監誓人是顧問陳詮峰、名譽顧問孫意志行政議員、全國總會長吳袺濠及全國署理總會長顏丕永。

新任理事會主席：陳巧媚。署理主席：陳靖軒。副主席：林葆璇、黃貴蔭、鄭順達及黃偉愷。秘書：陳國桉。署理秘書：陳星霓。財政：陳怡婷。組織秘書：陳瑋祥。理事：陳燕妮、邱繼志、顏彩倩、趙漢彬、陳延禧、陳詩霖、翁偉忠、周鋅雄、蘇諺頤、黃美蘭、曾幸財、黃競陞及陳律妏。稽查：陳佩云及江潓欣。