陳儀喬揭不法集團黑幕 300執照轉租牟利







（吉隆坡4日訊）公正黨旺沙馬朱國會議員拿汀巴杜卡陳儀喬說明，非法集團高價出租檔口給小販引發民怨12年，她耗費了一年時間處理，如今網上卻聚焦於她扮鬼臉視頻。

陳儀喬強調，她在做嚴肅的事，不想回應是因為不希望這件事被當成笑話看待，或淪為花邊新聞。

叫囂者非真正小販

她是今日在其服務中心召開記者會，講述事件的來龍去脈時，如是指出。

她說，視頻中叫囂的馬來人是不法集團的成員而不是真正的小販，他們只是發表不實的謠言，及把夜市搬遷事件塑造成種族課題。

她說，作為政治人物，她已作好準備面對，為了改革，她無所畏懼。

“不法集團在12年前從吉隆坡市政局（DBKL）獲得300個小販執照，再以高額租金轉租給小販，平日租金每月500至800令吉，在齋戒月市集期間甚至高達2500、4000或8000令吉。”

轉租牟利最高價8千

陈仪乔说，随著小贩档口越来越多，当地居民怨声四起，在经过一年时间找地搬迁后，如今真正的小贩只需支付DBKL一年108令吉执照费，每月租金约200令吉。

她解釋，此做法斷了不法集團的財路，因此多番發難，甚至散播謠言說“華人阿嫂搶了馬來人檔口給華人”，其實當地是馬來區，500名小販中只有20名華裔及5、6名印裔，其餘的四百多人皆是巫裔。

她表示，不法集團甚至讓小販在油站前擺檔炒粿條，油站業者根本是欲哭無淚，連消拯局也向她投訴，指油站的30公尺之外不可堆放物品，何況是擺放煤氣桶煮食。

“这12年来，随著文良港翠湖园上城夜市越来越多小贩，当地居民苦不堪言，摊档不仅堵住门口影响进入，也让数千名当地居民的生命受威胁。”

“真正經營的小販在齋戒月期間根本無法擺檔，因為沒能力支付不法集團要求的高額租金，後來能搬遷至新地點和交租給DBKL，讓他們感到開心不已。”

300執照出租小販 揭鬧事者有議程

陳儀喬指出，當天鬧事的不法集團包括大馬中小型企業家組織聯盟（IKHLAS），該會主席裡祖安在2017年公開對國陣和巫統表示支持，還揚言發動全馬20萬會員支持。

“今年1月2日卻說支持希盟和首相敦馬哈迪。”

她說，那批人並不是為了小販爭取權益，而是有個人議程。

她指出，不法集團12年前獲得300個小販執照，一部分給了朋黨，一部分出租，當地成了無人管地帶，較後更向外來和非法小販收租金。

“他們向小販收取的租金有些是500令吉至800令吉，1000令吉至1500令吉的也有；齋戒月期間則高達2500令吉至4000令吉，甚至有者是8000令吉，因此在齋戒月期間有些小販索性不營業，因為無法支付高額租金。”

她說，高峰時期多達600至800名小販，如果以500名小販計算，不法集團每月的租金收入可以高達50萬令吉。

她指出，當她開始處理各項投訴後，把小販搬遷至適合的地點，發放執照給真正的小販，不法集團失去無本生意後，在網上發出許多不實的指責，還不讓真正的小販搬遷。

“我們花了一年的時間處理，經過3次的私下調查之後，釐清了真正的小販名單，尋找合適的地點讓他們搬遷。”

她說，第一次調查是是去年7月26日，記錄488個檔口，第二次調查則是500個，第三次則是548個，經過分析後，總共689個檔口，小販有627名大馬人、外國人50，還有20個空檔，最後的結果是有500名小販，他們當中有者有兩三個檔口。

“我們通知他們前來新地點抽籤，也受到不法集團的阻擾。”

她說，夜市原處已經於去年12月31日關閉，新地點是翠湖園市區附近的夜市從12月26日開始經營。

遭人怒罵 做鬼臉回應

據網絡上有關陳儀喬扮鬼臉視頻是在1月2日攝錄，畫面顯示一批人正在怒罵她，陳儀喬則在上車離開時，對這批人做了個鬼臉。

陳儀喬說明，當時這批疑似不法集團者招來50人，在夜市新地點抗議，下午3時她前往該處接受TV3電視台訪問時，便被該批人馬怒罵。

她離開後，小販公會的執委也被那批人抓住揚言要痛毆他們，他們較後已前往警察局報警。

據她所了解，該批人馬並非真的小販，只是利益受到影響的不法集團成員。這批人甚至來到其服務中心拍桌子發出恐嚇。

她指出，那批人放話說“12年來都沒有人敢動我們”，甚至當中還有一名前軍人。

“我告訴他們，我曾經在巴生擔任國會議員13年，巴生以黑社會多聞名，我不怕他們。真正的小販都害怕那批人，以前遲交租還會被打。”

“我可以選擇袖手旁觀，但如果連我們這些民選的領袖都不做事，情況會變成怎樣？一般的良民都怕事，因此，才會在大選中支持我們，他們希望我們帶來改變。”

陳儀喬強調，真正的小販是吉隆坡低收入群體，還要受到不法集團剝削，這種情況須被終止。

上述視頻也讓前首相拿督斯里納吉在個人臉書分享，並批評陳儀喬侮辱人民。

他在貼文中寫說：“這是哪裡的國會議員？哪一個政黨的？向來是這樣的態度嗎？對人民的一種侮辱。”

陳儀喬做法或造福小販 法米盼涉及者獲公平對待

（吉隆坡4日訊）公正黨通訊主任法米說，國會議員及領袖須知道，他們的一舉一動都會成為媒體及社交媒體的焦點。

法米也是班底谷國會議員，他出席該區的新春揮春活動後，受詢及有關社交媒體流傳旺沙馬朱國會議員拿汀巴杜卡陳儀喬遭一群小販因搬遷風波怒罵而扮鬼臉一事時，如是回應。

他認為，陳儀喬的做法極大可能將造福當地的小販。據他所知，之前當地的小販成為特定人士獲利的受害者。

“對我而言，這課題交由他們的國會議員及吉隆坡市政局處理，我只希望所有涉及人士都可獲公平對待。”

“無論作出什麼決定時，都需以多數人民的利益為優先，不能只照顧個人或特定族群的的利益。”

另一方面，法米也對馬智禮辭去教育部長一職感到驚訝，但他不想去揣測誰會出任新教育部長，就讓首相敦馬哈迪宣佈。