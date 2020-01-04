昆蟲博士：世界首要致命疾病 大馬蚊症10年恐破40萬宗

（雙溪大年4日訊）我國去年累積的骨痛熱症病例為13萬101宗，創下歷史新高，不過昆蟲博士李衍旺預測，10年後的2030年，國內的骨痛熱症病例將突破40萬宗。

他說，蚊症已經成為了世界首要致命的疾病，每年預計在全世界奪走超過2萬條人命。

他說，他的預測是基於2大原因。第一，斑蚊的種類已經從原本的1種演變到現在的4種。這4個種類的斑蚊，會不定時分佈在各個地區。

第二，很多人都沒有察覺，斑蚊尤其是埃及伊蚊，已經從戶外移到戶內，如果不加以防範，將會導致更多人成為黑斑蚊攻擊的對象。

李衍旺今天接受光明日報訪問時提醒國人高度關注由戶外改為室內襲擊人類的斑蚊，除了衛生部在爆發蚊症後噴射戶外滅蚊劑，也要做足室內的防範措施。

“目前還沒有任何藥物能夠醫治骨痛熱症，戶外滅蚊劑只能消滅約70%的斑蚊，剩下的都會繼續在室內滋長。”

他說，骨痛熱症分為4種，當病人感染了其中一種病毒，痊癒後將終身對該病毒免疫，不過如果感染另一種病毒，身體的免疫系統將會更激烈對抗，病情也會更嚴重。

“通常入院或病逝的患者，都是多次感染不同類型骨痛熱症的病人。”

黑斑蚊最聰明蚊子

他強調，黑斑蚊也是世界上最聰明的蚊子，會隨著人類的生活習慣而改變吸血的習慣。

“最新的研究發現，超過90%在戶內吸血的黑斑蚊可以傳染溢血骨痛熱症，而這種斑蚊也稱為埃及伊蚊。”

他強調，簡單來說，戶外的斑蚊（鄉村斑蚊）多數為白線斑蚊；室內的斑蚊多為埃及伊蚊，也稱為城市斑蚊。

“因此，即使留在戶內，也要做好防範的工作。”

他說，室內陰暗的角落包括儲藏室、桌子下，都是斑蚊喜歡隱藏的地方。

李衍旺也是Dr.Mos HealthCare有限公司董事經理，該公司今年推出了適合室內使用的智能滅蚊系統（IMos 1.0）。智能滅蚊系統擁有電子顯示器，噴射的時間可以手動調整，每次噴射可以耐8個小時。

李衍旺也是二條石明德小學家協主席，他較早時以半贊助方式為該校32間課室包括電腦室、科學室等，裝上了38台智能滅蚊系統。