財長勉官員助豐盈國庫 加油追回黑市經濟稅收





（北海4日訊）財政部長林冠英說，大馬黑市或影子經濟（EKONOMI GELAP）占國內生產總值（GDP）20%，如果關稅局執法員及其他部門相關人員能有效執法，追回有關稅收，大馬政府將擁有更寬裕的稅收。

他今早為峇眼惹瑪區的大馬關稅局一棟8單位的員工宿舍開幕時說，黑市經濟是指涉及逃稅及有違經濟法令的生意，這筆款項涉及數億令吉的稅收。

他說，我國的香煙，有60%屬於黑市經濟，希望關稅局執法員及相關部門官員站穩崗位，嚴加追稅。

他表示，檳州關稅局的稅收去年增長15億令吉，增長額7.6%，超越目標的6%，值得贊揚。

他透露，在先進國，黑市經濟僅占國內生產總值5到10%，希望大馬關稅局在明年追稅方面，能夠交出更漂亮的成績單。

占國內生產總值20%

另外，林冠英強調，希盟政府強調3R（維修、提升及替代建設）執行概念，是讓原有設備恢复操作，而不是讓損坏的設備廢置。通過此概念及政策，關稅局廢置25年的宿舍得以重見天日。

關稅局位於北海峇眼惹瑪的宿舍在1969年啟用，在1990年代因失修而廢置，現在在財政部撥款43万8000令吉下，已將其中一棟8個單位的宿舍維修及提升，工程在12週內完成，承包商去年12月31日移交鎖匙。另3棟宿舍將分階段維修建設。

沒與首相商內閣重組

受詢及有否與首相討論重組內閣事項，包括行動黨的部長人選，也是行動黨秘書長的林冠英說不曾討論，並表示委任教育部長是首相的權力，他不知誰會是新教長，但肯定是來自希盟。

他說，他經常與首相會面，但不曾討論部長人選，他們專注在討論財政部及國家事項。