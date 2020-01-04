撞油站釀2死1傷 司機被自己的車壓死











（新山4日訊）新山地不佬路段今日清晨發生轎車失控撞油站意外，轎車內的32歲男司機被拋出車外後，被自己的失控轎車壓在車底傷重身亡，意外造成車內2男死1女傷。

根據新山南區警區主任沙胡利納因發表文告證實這起意外，指這起車禍於今日清晨6時許，在地不佬路段新山往哥打丁宜方向近班蘭馬來甘榜路旁的一家油站發生發生，轎車司機不但被拋出車外，還被壓在肇事的吉隆坡車牌轎車車底。

柔州消拯局總部過後證實，前往施救的消拯局人員出動氣動式頂舉袋（Lifting air bag），才能將司機的遺體從車底移出。

根據沙胡利納因形容，警方是於今早6時45分接獲投報，初步調查顯示，事故發生時，在右邊快速車道行駛的肇事轎車，在轉彎處突然失控飛撞向左邊路堤，直沖左側一家油站，並且迅速打滑回轉複撞上添油機的防撞桿。

過程中，疑似司機座的車窗敞開，導致轎車司機被拋出車外並被打滑回轉的轎車壓在司機座位處的車底，而33歲前座乘客也因沖擊力大，身體卡在司機座位上。

2名死者當場身亡

沙胡利納因指出，事發時，肇事轎車內共有3人，包括來自士姑來公主花園的32歲印裔男子司機博仁加亞帕爾、33歲前座乘客卡迪拉文以及後座乘客，來自士姑來永樂鎮的21歲華印混血女子。

他指出，受傷的女乘客在事發後已被送往新山蘇丹依斯邁醫院（班蘭醫院）急救，而2名死者的遺體已被送往該院，並於今午進行解剖。

他表示，根據現場調查，事發時天氣良好，道路沒有濕滑，路燈也操作正常。

他說，警方已將肇事轎車送往福林園的電腦驗車中心（Puspakom）進行檢測調查。

另一方面，根據柔州消拯局總部發布的消息，消拯員除了使用氣動式頂舉袋將卡在車底的死者遺體移出，也花了10分鐘將卡在車內的乘客救出。

“到場的衛生部醫護人員證實2名死者當場身亡。”

發言人指出，柔州消拯局行動中心是於今日清晨6時26分接獲投報，並出動一輛FRT型消防車及一輛EMRS救護車，1名指揮官及8名消拯員到場救援。

發言人說，消拯人員也利用EMRS救護車，將女傷者送往醫院救治。

根據柔州消拯局總部發布的現場照片，肇事轎車右側被撞毀，而被壓在轎車車底的男司機頭部血流如註，上半身露出車身，而後座女乘客在被救出時則一臉受驚過度，過後在消拯員攙扶下上了救護擔架，被送入院。

事發後，有關油站已於中午時分前把車禍現場的玻璃碎片和血跡等清理幹淨。