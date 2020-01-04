衛生總監：病例增屬正常 無新流感病毒

（八打靈再也4日訊）衛生總監拿督諾希山提到，據全國各地問診和入院記錄，自去年12月中旬以來，類流感疾病（ILI）和嚴重急性呼吸道感染（SARI）的病例略有增加，不過增長趨勢與前幾年相近，屬正常的情況。

據雙溪毛糯全國公共衛生實驗室和大馬醫藥研究院（IMR）研究顯示，有關病毒未有突變跡象的，引發任何新流感病毒出現。

他發表文告建議病患，尤其是5歲以下的兒童採取4項步驟，包括有需要時使用適當劑量的撲熱息痛（Paracetamol），並用濕毛巾敷頭部和腿部等身體部位。

他提醒人民應避免服用非類固醇消炎藥（NSAID）降低體溫，因臨牀證據證明，有關藥物或會增加兒童腦部炎癥等流感感染的風險。

諾希山勸請患者補充足夠水分，若沒退燒的跡象，或有感冒、流感、喉嚨痛和咳嗽等其它癥狀如頭痛、肌肉疼痛、關節疼痛和疲勞，民眾需馬上就醫。

**民眾須註意個人衛生

他提醒，民眾應保持高度個人衛生，如定期使用水、肥皂或洗手液洗手，養成健康生活習慣，以預防流感的蔓延。

他同時鼓勵民眾，特別是高危人群到衛生機構註射季節性流感疫苗，至於具流感感染癥狀者，則應待在家中休息，不要到人多的地方。若需要去公共場所，他們應戴上口罩，避免通過呼吸道傳播。

“感染癥狀的人在咳嗽或打噴嚏時，必須用紙巾、毛巾或手帕遮住口鼻，用後立即扔進垃圾桶，同時避免與他人共用毛巾和手帕等私人物品。”

“如果出現嚴重癥狀，例如持續發燒、咳嗽和喉嚨痛，請立即就醫，以接受進一步治療。”