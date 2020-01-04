追債縱火 阿窿疑點錯相燒6屋















（太平4日訊）上個月曾發生阿窿縱火燒屋事件的太平都拜金地花園，今日淩晨其中一間雙層排屋突然失火，更殃及毗鄰5間屋子，當地居民在案發後紛紛譴責阿窿投擲汽油彈燒屋的殘暴手段，但警方指消拯局鑒證組在災場找不到任何縱火痕跡，已排除刑事成分。

火災在都拜金地花園1/8路發生，被燒排屋門牌分別是2、4、6、8、10及12號。

排屋最先起火的門牌6號屋主練氏說，他在淩晨約3時半聽到一聲巨嚮後，發現停車間冒出火光，於是下樓查看，當時睡在樓下的父母已被驚醒，由於火勢已相當猛烈，他們趕忙從後門逃走。

睡客廳父母驚醒逃命

他指出，在逃命時，因擔心被困在火海中，因此沒有搶救出任何財物，損失相當慘重。

他表示，在逃出屋外後，父親想起停車間籬笆門旁的籠子里還關著一只小狗，便趕忙跑到屋前，將小狗放了，但一只貓卻因為被困在屋內而被燒死。

他聲稱，由於本身在晚上都以布遮著轎車，可能導致阿窿點錯相，以為他是債主企圖遮蓋車牌號碼，結果向他排屋擲汽油彈而引起火患。

“在這之前，排屋附近的住戶曾向阿窿借債後逃去無蹤，而阿窿曾數度上門潑漆及放火，此次相信是阿窿點錯相，才會釀成大禍。”

練氏說，其父母是售賣布料的小販，他們停泊在屋內的貨車及布料都被燒掉，此外，其本身的一輛轎車及3輛摩多也被燒成廢鐵。

他表示，本身及父母一直以來都沒有向阿窿借債，而且也沒有得罪他人，目前家園已被燒毀，新年又將到來，接下來也不知道要如何度過。

沒找到縱火痕跡 排除刑事成份

太平警區主任奧斯曼說，由於消拯局鑒證組在災場沒找到任何縱火痕跡，調查已排除刑事成分。

在上個月，該花園一名女住戶通過太平國州議員服務中心召開記者會，指兒子因欠下多組阿窿債後離家，結果阿窿數度上門潑漆及放火燒屋，造成停車間的天花板被燒毀。該女住戶過後也登報與孩子脫離關系，希望阿窿不要再騷擾她。

被玻璃聲驚醒 布商救火灼傷

因救火而灼傷的布商黃長川指出，他被砸破的玻璃聲驚醒後到樓下查看時，就看到屋前有強烈的火光，因此連忙叫醒尚在樓上睡覺的妻兒逃命，自己連衣都來不及穿，就用水管向鄰居家灌水滅火。

他說，由於火勢越來越大，他只好交給消拯員處理，這時他才感到自己灼傷的手臂及腰部開始疼痛，在家人勸告下到醫院敷藥。

鄰居：移走轎車後協助救火

4號屋主關潤萍說，她與丈夫3人當時都在樓上睡覺，突然聽到一聲巨嚮，過後便見到有火光冒現，於是趕忙跑下樓察看，發現隔鄰的排屋著火，火勢也蔓延至其排屋。

她指出，他們見狀馬上將貨車及轎車駕出屋外，然後協助救火，但火勢非常猛烈，停車間的天花板及玻璃門都被燒毀，大廳的窗簾及沙發也被波及，損失超過1萬令吉。

“此外，一輛停泊在停車間的摩多，也因為來不及移走而被燒毀。”

關潤萍說，他與丈夫是布商，家居金地園已有20餘年，沒有欠債或得罪他人，被此事件殃及只能感到無奈。

鄰屋神壇百盞燈籠化灰

門牌2號的居民吳偉川說，其住宅是哪吒三太子神壇，有11人居住。

他說，其神壇的整百個燈籠、神桌及天花板都被燒毀，損失約7000至8000令吉。

“我有聽說花園內有人欠阿窿債而逃去無蹤，阿窿也曾上門潑漆及放火燒屋，但今天火災是否與此事有關，則不得而知。”