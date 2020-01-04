疑阿窿縱火殃及鄰居 6屋燒毀













（太平4日訊）年關近，疑阿窿縱火追債誤中副車，造成一排6間房屋無辜被燒，更導致一名布商為救火而灼傷。

縱火案於今日凌晨3時，在太平都拜金地花園1/8路發生，由於過去1個月當地有一戶人家疑因欠債，住家曾被人潑紅漆和縱火，居民都懷疑火災起因與此事有關，警方也已展開深入調查。

一名受災的練姓屋主說，之前附近鄰居疑借貸而被人潑紅漆及放火燒屋，今天他家無故遭人縱火，一輛客貨車、一輛轎車、3輛摩多及樓下整間屋及母親應節擺賣的年貨全毀了。

他說，停放在屋外的客貨車，是母親在流動市場擺賣衣服及載貨的交通工具，而旁邊家人平時代步的轎車，母親以一布疋包裹下，是看不到車牌，是否因此造成縱火者誤會及遭到縱火，就不得而知。

他指出，他與父母同住在該屋，全家人都有工作，未曾向人借貸更沒有與人結仇，如今的遭遇，讓他懷疑是被點錯相。

他相信縱火者是向他家拋擲易燃物，從車間開始燃燒，蔓延至屋內客廳甚至廚房，而樓上的屋檐也被熏黑。

“年關將近，母親的貨源被燒，屋子暫時也無法居住，我們全家人都深感失措。”

不過，他感到慶幸在住家起火時，被母親及時發現而叫醒逃离，否則后果不堪想。

他說，他與母親在逃出屋外時，更分頭叫醒左鄰右舍，而一些鄰居也經被吵雜聲驚醒。

“由於火勢相當猛烈，鄰俚也協助叫消拯局，隔鄰屋主也在這起事件中，手臂及腰部被火灼傷。”

居民嘆精神折磨 盼妥善解決

因救火而灼傷的黃長川指出，他被砸破的玻璃聲驚醒後到樓下查看時，就看到屋前有強烈的火光，因此連忙叫醒尚在樓上睡覺的妻兒逃命，自己連衣都來不及穿，就用水管向鄰居家灌水滅火。

他說，由於火勢越來越大，他只好交給消拯員處理，這時他才感到自己灼傷的部分開始疼痛，在家人勸告下到醫院敷藥。

他說，本身是在太平市議會販商大廈擺賣布疋。

另外一名不具名居民說，此次火災對無辜居民來說是精神上的折磨，大家人心里就如繫住一顆計時炸彈，難安難眠，也不知如何是好。

他希望事情可以妥善解決，特別是年關迫近，居民都祈求可以安心過年，勿再受到無辜災害。

太平警區主任奧斯曼指出，警方已接到居民的投報，並展開積极調查行動。