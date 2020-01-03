庚子年檳城廟會 1800盞大紅燈籠亮燈











（檳城3日訊）配合2020庚子年檳城廟會，在喬治市古蹟區12條街道掛上的1800盞大紅燈籠今晚正式亮起，為古蹟區增添濃厚的農曆新年喜慶氣氛。

位於打銅仔街公園的新年裝置也同時亮燈，現場更放置了4只身穿京劇服裝的可愛新年娃娃模型，頓時成了大眾打卡地點。

檳州首長曹觀友主持亮燈儀式時說，檳城廟會自1999年舉辦以來，到了今天已經是走過了21年的歲月，已不是一天的歡騰，而是更高層次的文化傳承。

他指出，在民間團體的主導及政府機構的無間配合下，廟會已經成為了國內外家喻戶曉的文化品牌，是檳城每一年新春佳節期間人人期待的重頭戲。

他感謝支持文化傳承和廟會的各大贊助商，並希望來年更多企業參與，成為贊助商單位，同時也承諾在廟會當晚，即農曆初九，他將不會出席任何活動，會在廟會呆到晚上9時，以便可以走訪每個攤位。

檳城廟會將於大年初九（2月2日），下午4時至晚上11時在喬治市古蹟區登場。 檳州各姓氏宗祠聯委會是檳城廟會的主辦單位，而《傳承者》則為策劃及協調單位。

檳州各姓氏宗祠聯委會主席拿督葉謀通在致詞時說，今年廟會的主題為“赴一場故事饗宴”， 認為喬治市古蹟區擁有23家上百年的宗祠會館，每家宗祠會館其實都由一位或多位先人所創立，這些先人都曾為了帶給會館或社會更美好的理念，默默地付出了精神、財富甚至生命，才造就了今天的檳城。

“這些先人的精神和史蹟，因沒有被記載在教科書，隨著時間的流逝，慢慢地也離我們越來越遠了，因此為了喚醒廣大的民眾了解先人的精神和史蹟，我們的志工團隊早在2019年3月就已經開始啟動籌備模式，為古蹟區的每一家宗祠會館成立策展團隊，盡量收集 資料和策劃展示的方式。”

他希望通過這近一年來的努力，不止是對廟會當天來參觀的民眾，甚至是對1000多位策展的志工來說，是非常直接的文化傳承。

儀式上，參與的贊助商也移交支票予主辦單位，分別有東家集團（E&O）移交20萬令吉、Touch'n Go e Wallet公司10萬令吉、文秀集團產業（BSG Property）5萬令吉、富貴開發有限公司3萬令吉、發林集團1萬令吉及柏利盛媒體有限公司（Parisign Media）贊助8個巴士站的廣告牌。

出席者尚有2020庚子年檳城廟會總策劃朱文強、廟會幕僚長郭素岑、光大區州議員鄭來興、彭加蘭哥打區州議員魏子森、檳島市議員王宇航、麥文強、東家集團財務與會計高級總經理黎寶玲、東家酒店總經理阿麗珊費雷澤、發林集團董事主席丹斯里林玉唐等。