情感糾紛引群毆 少年見人就打還偷財物







（沙登3日訊）元旦夜在沙登新邨第八區籃球場發生一起情感糾葛，引發兩群青少年群毆事件，造成6至7人受傷，其中一人手指骨折；事發時，在場一些民眾無辜被毆打，混亂中有人的貴重財物被竊。警方事後接獲投報，到場逮捕其中5人助查。

這起事件發生後，一度引起邨民恐慌，有傳是種族糾紛所引起的毆鬥事件，惟經警方調查後發現純屬少年男女的情感糾葛，無關種族課題。

史里肯邦安州議員歐陽捍華今早在沙登警區防範罪案及社區安全組主任彭興泉的陪同下，到案發的籃球場了解案情進展。

歐陽捍華在記者會表示，事件發生在1月1日晚上10時，當時有數名青年正在籃球場打籃球，卻遭另一群青年攻擊，引發群毆事件。

他指出，經過警方初步調查，案件的起因是男女之間的情感糾紛，男女雙方爭風吃醋所引起。

警捕其中5人

他透露，一名陳姓青年欲追求一名女生被拒絕，男子同時懷疑女生與另一名男生交往而醋意大發，找來一批約10人到現場，與女生發生爭執。

“此時，正在打球的那批男生看見不對勁，上前與陳姓青年發生激烈口角，雙方進而用PVC塑料管及木棍互毆，混亂中殃及其他民眾，包括一名正在喝茶的年長者也無辜被打。”

他表示，混亂之際，那些由陳姓青年帶來的人也把民眾及球員的貴重財物偷走，包括手機及錢包，這起事件是連貫性的，最先因感情糾葛引起群毆，進而偷竊。

他說，警方已第一時間展開調查及逮捕行動，案情已經水落石出，已經扣留5人，接下來還會繼續逮捕涉案人士。

他否認坊間傳言這起案件由種族沖突引起，指是不實傳言，而警方從昨天起陸續派員到場巡邏，確保邨民及球員的安全。

其他出席者包括梳邦再也市議員戴禎興、王奕祥、唐竟發及沙登新邨邨長方年泰。

警澄清無關種族糾紛黑幫

沙登警區防範罪案及社區安全組主任彭興泉強調，這起案件並非種族糾紛或涉及私會黨，更不是醉酒鬧事，兩批涉案者約15人，年齡介於16至21歲，雙方有約6至7人受傷，最嚴重的是手指骨折。

他表示，警方援引刑事法典第141條文展開調查，之後收集更多資料會援引更多條文提控涉案者。

“案發時在場人士只是利用棍子作為武器毆打，並沒有使用利器如巴冷刀，很多受害者都不曉得當時發生什麼事，被打了就防守還擊。”

他指出，居民無需擔心治安問題，可放心到籃球場打球，警方將與歐陽捍華合作監控安全問題，勸請民眾不要聽信謠言。