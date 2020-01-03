警破重型機械竊黨 逮5黨羽追緝首腦





（八打靈再也3日訊）一名華裔男子將甫買不久的挖掘裝載機停放在菜園，隔天竟發現失竊而報案。警方追查後，馬上逮捕5名涉案嫌犯，並起獲價值約100萬令吉的機械零件和交通工具，包括挖掘裝載機，而且調查顯示這批從去年開始涉案的嫌犯，專門偷竊在芭園使用交通工具，尤其將重型機械偷走後，每台以2萬至3萬5000令吉脫售給修車廠肢解零件。

隨著這批年齡介於30至36歲的5名巫裔男子落網後，他們已招認7宗發生在雙溪毛糯、八打靈再也和吉隆坡共7宗偷車案。雖然警方已將他們逮捕，但是他們的首腦仍在潛逃，因此警方尚在追緝他的下落。

警起獲100萬元零件

雙溪毛糯警區主任莎法阿頓今早在記者會上說，警方接獲一名華裔事主的投報，聲稱他購買價值5萬令吉的挖掘裝載機於12月21日傍晚6時許，將它停放在位於武吉英達花園的菜園處，而且在淩晨1時許仍發現它存在，但是直到隔天清晨6時許卻發現已失竊。

她指出，警方接獲投報後，展開調查行動，於22及24日分別在雙溪毛糯醫院路的武吉拉貢森林保留地，以及在彭亨加叻一間重型機械修理廠逮捕嫌犯。

“警方先逮捕2名負責偷車的巫裔男子（30及36歲），之後再逮捕38歲的1名華裔買家及2名分別34及35歲的孟籍男子。”

她說，警方調查發現，負責偷車的嫌犯，其中一人有毒品前科，另一人則有偷車及毒品共6項前科。

莎法阿頓說，警方在逮捕行動中，也起獲挖掘裝載機、豐田小型羅里、2輛轎車，還有一台挖掘機引擎和21件挖掘機零件，以及駕照和路稅紙等，總值約100萬令吉。目前這批落網的嫌犯仍在延長扣留，並在刑事法典379A條文下受查。

另一方面，她透露，警方調查顯示，這批匪黨的首腦仍未落網，因此警方發布照片追緝這名來自吉蘭丹的37歲巫裔男子，希望民眾可提供情報，以讓警方將他繩之於法。

專劫便利店匪黨 涉15案4男被捕

4名從去年初開始，使用巴冷刀和斧頭等武器，專門搶劫24小時營業的便利商店的巫裔匪徒，在涉及15宗發生在雙溪毛糯和瓜拉雪蘭莪的持械結夥搶劫案後，終於被警方逮捕。警方也從遇劫的便利商店的閉路電視畫面，搜出他們在幹案時所穿的衣物、一把假槍、斧頭、巴冷刀和曲棍球棒等。

雙溪毛糯警區主任莎法阿頓在記者會上透露，這批年齡介於19至24歲的匪黨，專門搶劫24小時便利商店，並將搶來的物品占為己有。

她指出，相信這批匪黨最後一次幹案是在12月21日清晨4時，在沙亞南本查阿南一間便利店打搶。

她說，當時這批匪黨闖進店內，其中2人分持斧頭和巴冷刀，制伏一名24歲的店員，之後搶劫一台手機、100令吉現金和各品牌香煙，總值約3000令吉。

她指出，警方接獲投報後，馬上於當天晚上，分別在適耕莊、武吉巴東和而攬，逮捕4名巫裔男子，調查發現他們在過去一年，在雙溪毛糯和瓜拉雪蘭莪等地涉及了15宗劫案。當中2名嫌犯擁有3項毒品和商業罪案前科，以及一項毒品前科，目前他們皆在延扣中。

另一方面，莎法阿頓說，一名50歲巫裔事主於早上出外，晚上返家時發現住家遭人破門行竊，停在車房的一輛轎車不見之外，家里的48寸電視機、8個手提袋、金飾、相機和現金等也被偷走，令事主損失2萬5000令吉。

她指出，這起事件於12月21日發生在本查阿南鎮。警方接獲事主投報，經過追查，4天後在萬撓根登逮捕了一名32歲巫裔男，發現他擁有9項犯罪前科，包括毒品及破門行竊。

她說，警方在行動中起回8個手袋、6台手機、2台手提電腦、多件金飾、3串車鑰匙和一輛轎車。警方調查顯示，這名嫌犯在雙溪毛糯地區涉及5宗破門竊案和偷車案，而且每次專門撬開排屋幹案。

她指出，這名嫌犯將在刑事法典第457（破門行竊）和379A（偷車）條文下受查。