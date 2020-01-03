交通3新措施處宣導期 半年後違例就罰

（麻坡3日訊）陸路交通局總監拿督斯里沙哈魯丁表示，入境我國的外國車輛入境準證（VEP）、兒童安全椅及後座乘客系上安全帶的新措施，目前還是宣導與教育期，預料6個月後會宣布違例者將面對哪些處罰。他呼籲外國車輛車主和本地民眾提高遵守各新措施的意識。

“目前我們會進行醒覺宣傳意識的工作，提醒所有外國車輛車主必須登記入境準證。”

他今早主持位於南北大道135.5公里處巴莪休息站陸路交通亭開幕時說，目前階段，外國車輛入境準證措施已延緩執行，到目前為止，已註冊並安裝外國車輛入境準證貼紙的新加坡註冊車輛有6萬輛，顯示尚有許多新加坡車主未註冊此準證。

他指出，該局位於蘇丹阿布峇卡大廈的辦事處設有安裝入境準證貼紙中心，外國車主可前往該處進行註冊並安裝貼紙。

至於安裝兒童安全椅及後座乘客系上安全帶的新措施，該局也會給予民眾6個月的宣導與教育期，且不會開罰單，以便提高民眾的醒覺並遵守此項新措施；期限過後，違法者將會面對哪些處罰，則有待宣布。

較早時，沙哈魯丁表示，該局設於南北大道巴莪休息站的陸路交通亭，是國內第3個服務亭，另兩個分別設在第二中環銜接大道和Gunung Semanggol休息站。

他指出，陸路交通亭為民眾提供的服務，包括：投訴、檢查陸路交通局罰單以及檢查陸路交通局和警方黑名單。

他表示，南北大道有限公司不斷採取各項措施，以提升大道的路況，讓民眾能夠在安全及舒適的情況下使用大道。

他舉例，該公司與該局聯合各相關執法單位，自從2017年開始經展開逾155個阻礙行動，以繼續為大道使用者提供最安全的路況服務。