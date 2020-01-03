去年社險索償218宗 253自僱人士獲賠70萬

（吉隆坡3日訊）據大馬社會保險機構（PERKESO）數據統計，德士司機與電召車司機等自僱人士去年向社險機構申請的索償案件高達218宗，而社險機構最終作出的賠償數額接近70萬5000令吉，有253人受惠。

社險機構首席執行員拿督斯里莫哈末阿茲曼在記者會提到，該機構鼓勵自僱人士登記和繳納社險計劃，不要自行承擔風險；因為一旦發生事故，社險計劃對他們來說是一項最佳保障。

受保領域擴大至19項

他也宣布社險機構從今年起，自僱人士社會保險計劃（SKSPS）的受保領域正式擴大至19項領域。據該機構的預測，仍有283萬名自僱人士還未向社險機構投保。

他聲稱，自僱人士社會保險計劃於2017年1月起率先開放給德士司機，過後在2018年11月起擴大至電召車司機，2019年繼續擴大至巴士司機。

他補充，財政部長林冠英在去年10月公布的2020年度財政預算案中宣布，今年起再擴大多19項領域，尚不包括電召車和德士司機領域。

另一方面，莫哈末阿茲曼提到，根據統計，已登記繳納社險計劃的自僱人士，截至去年杪共有5萬4000人，至今最新數據，人數已下降至4萬8000人，主因是很多投保人的投保計劃已逾期。

他強調，自僱人士若要在社險計劃下受保，須登記及繳納社險金，而且要登記繳納一點都不難，只須上網登記即可，甚至每月還能上網繳費。

“登記的方法只須攜帶大馬卡，加上一份證明你是自僱人士的文件，如向地方議會申請的營業執照及準證等即可。”

19項額外增加的領域

1.運輸與食品速遞及送貨

2.農業

3.畜牧業及畜牧產品

4.林業材料收集

5.漁業

6.食品準備與銷售

7.產品制造和生產活動

8.建築業

9.小販與小商

10.住宿供應服務

11.線上業務

12.資訊工藝相關服務

13.數據分析與收集服務

14.代理服務

15.專業服務

16.私人支援服務

17.電影、藝術作品與圖像和表演活動

18.護理、健康治療與精神肢體複健等服務

19.家務服務

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自僱人士投保配套共4個

莫哈末阿茲曼說，社險機構目前提供自僱人士參與的投保計劃配套共有4個，即依據個人月入受保，由最低月入1050令吉到最高395­0令吉，每月須繳納的數額分別為13令吉10仙和49令吉40仙。

他解釋，若換成一次性繳付即年費，最低繳納金分別是157令吉20仙和592令吉80仙。

他提到，那些從事一份行業以上的自僱人士，若相同性質的行業就只需繳納一份社險，若是不同領域職業，便需繳納附加社險金。

他強調，社險鼓勵和希望自僱人繳納社險金，其實也非刻意要增加這群人士的家庭負擔，而是不想看到萬一發生意外事故造成受傷或死亡，家屬將沒財務上的保障。