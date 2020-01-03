可容納更多旅客 KLIA2入境大廳擴大1倍

（八打靈再也3日訊）吉隆坡第二國際機場（KLIA2）移民局入境大廳，將比原有面積擴大一倍之多，以便可容納更多旅客，也推行新的排隊系統，縮短平均等候時間。

大馬機場管理公司發表文告披露，配合2020年大馬旅游年的到來，KLIA2已在新年前3天啓用新的設備。

該公司首席執行員拉惹阿茲米聲稱，該局耗費了7個星期完成上述擴大工程，預料旅客無需大排長龍，目前的空間近1400平方公尺，最多可同時容納1000人，過去則是500人左右。

新排隊系統縮短等候時間

文告也說，當局也改善了排隊系統，落實蛇行排隊系統，不再是讓旅客在各個櫃台前排隊，而是排在同一個隊伍中，再前往有空處理的移民局櫃台，這個方式更為系統化。

他解釋，此舉有助減少平均等候時間，旅客也無需選擇排在哪一個櫃台前。

“我們也會為殘障人士、有幼兒的家庭提供優先安排；此外還有10架自動處理機，供持有大馬護照的人士快速通關。”

文告說，移民局在58個櫃台派駐人手，相信排隊時間會更進一步的減少。

“希望在2020年大馬旅游年開始，讓旅客在抵達我國時能有一個開心的體驗，如果疲累的旅客抵達時還要面對大排長龍入境的問題，恐會增加他們的壓力。”

“這是我們所獲得的其中一項回饋，因此決定在入境大廳的移民局櫃台增加更多空間。”