電召摩多缺騎士 ​乘客須等10分鐘

（吉隆坡3日訊）首個提供載送服務的電召摩多服務Dego Ride，在2020年1月1日正式投入服務，但因騎士人數只有約700人，距離5000人目標尚有不小的距離，因此，第一天的乘客須等候約10分鐘，才能成功召到摩多服務。

這項率先在巴生河流域，包括布城與沙亞南投入服務的電召摩多，是由Dego Ride公司負責，與現有的電召摩多送貨與送餐服務有別的是，他們是國內首家提供載客服務的電召摩多公司，為乘客提供不超過10公里的摩多載送服務。

公司發言人披露，目前只有約700名騎士，距離5000人目標還有很大差距，加上甫成立，知名度尚打開，因此，首日的市場反應一般，平均乘客須等候10分鐘。

只有700騎士候命

他相信在公司加速處理總共逾5000份的申請，並陸續聘請更多合格的騎士後，將可改善問題。

Dego Ride是在2015年成立的電召摩多服務公司，並在翌年11月宣布投入運作，當時有逾5000名騎士，卻在3個月後完成約2萬次服務後，遭國陣前朝政府以安全為由查禁。

隨著希盟執政後，該公司宣布重新投入電召市場，青體部長賽沙迪較後宣布，來自印尼的Gojek電召摩多也會投入大馬電召摩多的行列。

交通部長陸兆福是在去年11月宣布，允許電召摩多的服務概念驗證（POC）將從明年1月開始，期限為6個月。

這項服務被指可改善失業問題，讓青年有收入。凡年滿18歲、擁有B2級駕照、擁有150cc以上的摩多，且沒犯罪紀錄者，可申請成為騎士。改裝摩多則不被允許用來載送乘客。

電召摩多服務只限載送同性，因此公司廣召女性騎士，為女性客戶提供服務。目前，服務首3公里收費3令吉，接下來每公里則收費1令吉，最遠只可載送至10公里。