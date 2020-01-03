旅游部長：延長中印免簽證 不會衍生逾期逗留







（吉隆坡3日訊）旅游、藝術及文化部長拿督莫哈末丁可達比針對大馬延長中國和印度游客來馬的15天免簽證措施，預期會為我國帶來多少收入時說，一切尚無法下定論，但該部今年所訂下的目標為400萬名中國游客及100萬名印度游客。

他不認為，這項免簽證措施會衍生逾期逗留的問題，因為我國有法規及法律對付這些問題。

他在大馬旅游總會（MATTA）在大馬旅游中心（MaTic）主辦的2020大馬旅游年貼紙推介禮受致詞後受詢時，如是表示。

帶來收入無法下定論

較早前他致詞時說，2020大馬旅游年是全民的願景，如果各界相互合作將更容易達到3000萬游客人次和帶來1000億收入的目標。

他表示，大馬旅游年要取得成功，除了靠政府的努力，也需仰賴人民的合作，共同確保我們展現出大馬最真的面貌，即美麗的景點和具有特色的文化予外國游客。

他也呼籲國人做為“主人家”，應一起培養及維護旅游景點的衛生，提升我國的國際形象。

旅游年貼紙張貼旅巴游覽車旅行社

大馬旅游總會會長拿督陳國良披露，該會推介的2020大馬旅游年貼紙將張貼在全國的旅游巴士、游覽車及旅行社。此貼紙不僅僅是一個象徵，也是總會對2020大馬旅游年表示支持所採取的積極行動。

他說，大馬旅游總會除了舉辦旅游展，也會與旅游領域的各相關利益者一同開會，舉辦大會和訪問潛在市場。接下來也有意將電召車服務納入旅游交通，目前正與交通部探討上述計劃。

他提到，該會會配合政府的要求，舉辦更多國內旅游展，為國內游客提供旅游資訊。

他也感謝旅游部30年來首次給予配套補助，讓旅游業者在國內外舉辦促銷活動時，可獲50%補助。

出席活動者尚包括旅游、藝術及文化部副秘書長（旅游）莫哈末占里、大馬旅游局總監拿督慕沙尤索、2020大馬旅游年秘書處主任拿督阿瑪阿都加法及大馬旅游總會副會長莫哈末阿基。