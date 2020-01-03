【中國駐檳領事館新年招待會】曹觀友：提供不一樣體驗 旅遊年吸引更多中國客















（檳城3日訊）檳州首席部長曹觀友指出，我國和中國自1974年建交以來，建立了緊密的友好關係，尤其在經貿、文化、教育、旅遊等各領域，不斷擴展兩國之間的合作。他相信今年推動的旅遊年，將吸引更多中國遊客到馬來西亞或檳城觀光。

他昨晚出席中國駐檳城總領事館新年招待會儀式致詞時指出，今年的主題是繽紛亞洲，旨在強打檳城獨一無二的人文與自然風情，讓遊客在前來檳城旅遊時有不一樣的體驗。

獨特人文自然風情吸客

他說，檳州政府也擬定了檳城旅遊大藍圖，作為檳州未來10年的旅遊業發展和大方向。

他說，每年訪馬的中國遊客人數約300萬人。他相信，在旅遊年所積極推動的多項活動，將可吸引更多中國遊客到馬來西亞或檳城遊玩。

“在檳州政府和中國的密切來往下，過去成功開通多條航線，直飛航線就有廣州、昆明，也有長沙—泉州—檳城”航線。最近剛剛迎來深圳直飛檳城的航線。”

他補充，州政府將在 “檳城2030：重家庭、擁綠地、精明州、耀全國”的願景下，持續與人民共同攜手實現願景目標，提升檳州人民的生活質量和幸福感。

魯世巍：馬中關係迎新機遇

中國駐檳城總領事魯世巍指出，2019年對中馬關係來說是成果豐碩的一年，尤其中馬建交45週年，兩國各領域交流合作成績斐然。

他指出，大馬首相敦馬哈迪赴華出席第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，兩國領導人就共建“一帶一路”達成廣泛共識。

他說，東鐵項目重啟、大馬城項目復工、馬方實現帶殼榴槤和毛燕對華出口，中馬合作不斷帶來驚喜。

“2019年前11個月，中馬雙邊貿易額已達1114億美元，再創歷史新高。2019年前三季度，中國赴馬游客271萬8220人次，同比增長4%，全年有望超過300萬人次。”

他聲稱，中馬關係也將在2020年迎來新機遇，而且2020年是中馬文化旅遊年，大馬首相敦馬哈迪最近宣布中國遊客入境馬來西亞將享有為期15天的免簽證便利，馬來西亞還將主辦亞太經合組織會議。

他相信，在兩國領導人的戰略引領下，中馬各領域交流合作將更上一層樓。

出席者有吉打州州務大臣代表陳國耀行政議員、霹靂州州務大臣代表楊祖強行政議員、玻璃市州立法會議長拿督韓丹巴哈里、檳州行政議員拿督阿都哈林、檳州行政議員孫意志、檳州行政議員彭文寶、林慧英上議員、黃漢偉國會議員、檳州中華總商會執行顧問丹斯里陳國平、拿督斯里祝友成、檳州中華總商會會長拿督斯里方炎華、副會長拿督溫永文、檳州中華總商會青商團團長李烔良、檳州華人大會堂主席拿督斯里許廷炎、丹斯里林玉唐、吉打州華人大會堂主席拿督鍾來福、民政黨全國主席拿督劉華才、民政黨全國署理主席兼檳州民政黨主席胡棟強、民政黨全國總財政方志偉、馬華全國副總會長兼檳州馬華聯委會主席陳德欽、檳州馬華州秘書楊征家、拿督郭家驊、丹斯里方木山、拿督斯里許廷忠、 拿督吳鑅富、拿督彭永添、檳州晉江會館主席吳美灶、馬來西亞廠商公會檳州分會主席拿督黃英福、光明日報總經理謝進鏵及廣告行銷經理柯忠辰等人。