開學首日10歲女童上吊 父母喚不醒了

（八打靈再也3日訊）昨天新學期剛開始，本是學生開始上學的第一天，不料一對華裔父母在清晨欲喚醒女兒上學時，竟發現10歲女兒在房中上吊自殺，雖然他們將女兒緊急送院急救，但最終還是回天乏術。

警方在接獲投報後已展開調查，暫時沒有發現任何刑事成分及可疑之處，目前以自殺案角度調查此案。

這起女童上吊自殺案是於昨早5時30分，在蕉賴首都鎮的一間住家被揭發，死者隨後送院搶救不治後，醫生立即報警。

加影警區副主任莫哈末沙比里警監指出，警方是在昨早6時55分，接獲一間私人醫院報案，指一名10歲華裔女童昏迷不醒，送院急救，隨後證實已死亡。

他說，警方調查發現，死者是2名兄弟姐妹中的長女，她的父母最後一次見她是前晚9時許，當時她正準備入睡。

“但是，死者父母在昨天早上5時30分，竟發現死者上吊，立即將她送往醫院急救，但不治。”

他說，死者遺體隨後送往沙登醫院進行剖驗，法醫證實死者的死因是吊頸自殺，並沒有發現其他有刑事成分的可疑傷痕，也沒有性侵痕跡。

“警方鑑證組在現場搜證調查過程中，也沒有發現任何有刑事成分的痕跡，警方也已向死者家人錄供進行調查，目前並沒有發現可疑之處。”

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