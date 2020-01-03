涉德動物園火災自首 3華女違法放天燈肇禍







（柏林3日綜合電）德國西部一座動物園於元旦遭火魔降臨，3名放天燈的華裔女子竟是罪魁禍首。3女已到警察局自首。

這個位於北萊茵-威斯特法倫州、接壤荷蘭邊境的克雷費爾德動物園發生的大火造成約30只動物被燒死，包括5隻紅毛猩猩、2隻大猩猩、一隻黑猩猩、數只蝙蝠及鳥類等。

淚流滿面的遊客近日紛紛在動物園入口處點燃蠟燭，並留下花束及絨毛玩偶。有祈福民眾只想簡單問一句：“為什麼會這樣？”

當局說，一名60歲女子和她兩名成年女兒在網上購買了5個德國禁賣的天燈，並在跨年時候釋放。負責調查此案件的警察霍普曼在周四的新聞發布會上說，3女子以為新年前夕能夠釋放這些被禁止的天燈。

警方也說，當這3名女子獲悉她們的舉動導致了這場不幸事件發生後，她們就馬上到警局自首。霍普曼也說，她們有勇氣前來自首，因此也值得尊重，但並沒有透露有關她們的更多詳情。

霍普曼說：“我看到了很多很多很像人類的屍體。而且我很驚訝，這些猿猴的身體被火燒後，竟然和人類的身體如此相似。”

霍普曼說，這3名女子在天燈上寫下祝福後就釋放上空，並沒有想到竟然會發生這場不幸的事件。警方或將以疏忽導致火患的罪名提控她們，而她們可被判入獄最長5年，或罰款。

園方事後立刻呼籲禁止在動物園、農田和養狗場附近施放各種煙花。園方表示，這場致命大火是“不受控慶祝活動”對動物造成嚴重後果的殘酷證明。

德國經常使用威力強大的煙花來慶祝新年。救援單位在柏林記錄到22人於元旦假期間受傷，部分傷患甚至嚴重到需要截肢。