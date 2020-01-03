【金馬利補選】沙菲益：代表民興黨 卡林再上陣金馬利





（王麻骨2日訊）拿督卡林布章再次上陣金馬利國席。

沙巴民興黨主席拿督斯里沙菲益阿達今日宣布，該黨金馬利區部主席卡林將是民興黨上陣金馬利國席補選的候選人。

他指出，民興黨與沙巴希盟領袖召開會議，討論補選的人选和事宜直至今日凌晨1時，確保一切準備完全。

沙菲益：已向敦馬報告

“金馬利需要大家的合作，才能確保勝利，我今日也已向首相敦馬哈迪說明補選的人选和備戰事宜。”

沙菲益今日在王麻骨室外禮堂為民興黨金馬利國席補選競選團隊主持推介禮時，作出相關宣布。

沙菲益也強調，儘管這只是補選，但同樣意義重大，因這再次證明，沙巴人可決定本身的前途和未來。

“這是金馬利，不是丹絨比艾，沙巴人決定沙巴的未來，不是巫統和國陣，金馬利與丹絨比艾不同。”

他也指出，儘管巫統和國陣領袖會在補選期間，以多項課題攻擊民興黨和州政府，但他們不曾害怕。

他相信，沙巴民眾依然會支持民興黨。

多名民興黨領導層出席這項於王麻骨室外禮堂舉行的競選團隊推介禮。

沙巴希盟多名領袖也有出席，當中包括沙巴希盟主席兼沙巴公正黨主席拿督劉靜芝、沙巴行動黨主席拿督潘明豐、沙巴土團黨主席拿督哈芝芝諾、民統黨主席拿督斯里馬迪烏斯登敖，以及其他沙巴希盟領袖等。