梁自坚：华团忧被同化遂反爪文 希盟禁华团大会比国阵更排他

（吉隆坡2日讯）公正党士拉央区国会议员梁自坚说，华淡小董事会和华团反对多源流小学教导爪夷字单元的问题核心乃是少数族裔担忧被迫同化。而希盟政府禁止董教总召开华团大会的作法则是蔑视法治，甚至比前朝国阵奉行更为压迫的排他政治。

《当今大马》引述梁自坚的文告内容指出，希盟领导层必须马上采取紧急行动，以解决此事。

“希盟当局禁止董教总召开华团大会和处理爪夷文课题的手法显示，希盟政府不仅蔑视法治的基本原则，而且还实行与前朝相同，甚至比前朝更为严厉的打压、族群民族主义和排他政治。”

“警方以某些团体扬言要暴动为由，向法院申请禁令，禁止董教总召开华团大会，此举不仅不正当，同时也是一种对正义的嘲弄。”

他说，家长、华淡小董事会和社团反对爪夷文被纳入小学国文正课，其中所牵涉的问题远比学生仅仅需学习3页爪夷文书法或绕过学校董事会来教导爪夷文更为严重。

“这关乎希盟政府与那些渴望保护及保存其文化、传统、宗教和语言的少数族裔之间缺乏互信。”

“此事的核心是少数族裔担忧被迫同化。极端地强调同质性的国家认同－－‘一种人民、一个国家’和族群民族主义的排他政治已导致少数族裔的文化遭遇‘灭绝’或‘消失’，例如阿尔萨斯和洛林省的德裔和法裔被迫同化。”

梁自坚指出，前朝国阵政府的《2013-2025年马来西亚教育发展蓝图》仍希望实现1956年《拉萨报告书》提出的“最终目标”，把母语学校转变为国民学校。

“过去18个月发生的各种事件，是对希盟政府缺乏信任的原因。虽然希盟政府在竞选宣言中许下承诺，但是执政后却一再倡导狭隘的族群民族主义利益，令它凌驾于普世人权价值观和国际承诺之上。”

“少数族裔对爪夷文课题的反应，反映的是日益增长的种族主义、仇外心理和种族支配地位所引发的担忧。这是肇因于希盟政府为了赢得主要种族的支持，不惜操弄人民最深层的恐惧，以及实化各种族毫无根据的殖民时期刻板印象。”

吁希盟停止种族歧视 梁自坚：勿煽动种族仇恨

梁自坚认为，为了解决爪夷字问题，希盟领导层必须重建社会行为的基本原则，即停止明显的歧视性申诉和政策，也停止种族歧视、煽动种族仇恨和诱饵行为的号召。“不该宽容的事绝不宽容，我们所需要的是对抗偏执狂和捍卫人类尊严基本规范的勇气。”

他说，希盟领导层需向马来人保证，马来人占人口多数而享有的优势地位，包括马来语为国语、根据《联邦宪法》第153条享有的特殊权利、国家文化、符号和制度，业已在宪法上得到保障且维持不变，而容纳和维护少数族裔的文化、语言和传统，并不会影响或削弱这种优势地位，因为这不是一个零和游戏。

“希盟领导层必须坚持并实践基本原则，以尊重每个人的尊严、尊重人权和法治。无论是多数还是少数族裔，都没有忽视他人权利的许可证。人人皆有表达其身份认同和愿望之权利，但也必须接受他人的尊严和权利。任何形式的歧视、边缘化、剥夺或缺乏人人机会平等，皆不容于社会。”

“希盟领导层必须立即行动。他们必须采取具体步骤，使马来西亚成为一个保障差异的国家，进而实现社会凝聚力和包容性。如果我们要这个国家免于因身份认同造成的紧张局势、种族分歧、不平等和不公正而不断遭受破坏，我们别无选择了。”

指同化他族思维行不通 “应脱离狭隘种族群民族主义”

梁自坚强调，马来西亚是一个文化多元的国家，依此现实来检讨转变母语学校地位的政策，此正其时，而唯有包容方可实现社会凝聚力。至于奢望以优势文化来同化少数族裔的“大熔炉”思维，实乃行不通。

他指出，1950年代的《拉萨报告书》和1960年代的《达立报告书》采纳了早期英殖民时期《巴恩报告书》的建议，即废除多源流学校。

“基于国族建设和促进国民团结之目的而建议废除母语学校，此一建议必须从当时的殖民帝国主义意识形态来检视。殖民统治者相信，某个种族优于劣等的亚洲和非洲种族，是一种神授权利。这是白人的包袱。”

“科学已证明这是完全错误的信念。当时盛行的国族身份认同思想是一种族群民族主义。”

国阵窃取人民钱财 希盟窃取人民信任

梁自坚强调，对马来亚来说，更合适的国族身份认同模式是公民民族主义（civic nationalism），意即在这个国家领土内生活的所有人都是此国家的一份子，无论其族裔、种族或宗教为何。

他指出，马来西亚虽有《国家原则》（Rukun Negara）和诸如“求同存异”（Unity in Diversity）的口号，但我们只是空口说白话而已。

“希盟知道需要采取哪些措施来纠正错误，但是却为了延续失败的政策而舍弃该做的事情。若说国阵政权犯有窃取人民钱财的罪行，希盟政权则犯有窃取人民信任的罪行。”