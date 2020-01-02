假公司假支票 月騙12萬 警破詐騙集團捕10人





（吉隆坡2日讯）一伙名警破詐騙集團捕10人为“吉米”的诈骗集团以每月1500令吉租借排屋单位，之后再盗用合法借贷公司名义，在社交媒体宣传和谎称提供借贷服务，结果其中一名行政助理坠入陷阱，借贷2万令吉不果，反而损失800令吉。警方接获投报后，经过追查跨州逮捕了10名涉案男女，起获诈骗记录，获悉集团每周诈骗3万令吉，每个月便可骗取12万令吉。

這批被捕的7男3女，包括華裔“經理吉米”，嫌犯包含華、巫和伊班族，年齡介於19至33歲，其中一女有毒品前科。他們已於前天在詐騙罪名下，被警方控上庭。

借20萬不果反失800

吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭今天下午在記者會說，一名36歲的巫裔行政助理於上月18日透過臉書看到的借貸廣告，欲私人借貸2萬令吉，結果分文未得，卻先支付800令吉的“手續費”而蒙受損失。

他指出，詐騙集團向事主展示貸款合同和填好數額的支票，聲稱貸款已準備好，要求事主再支付2000令吉處理費，事主察覺有異而於21日報警。警方發現這個詐騙集團冒用合法借貸公司的名義，在臉書、Instagram等社交媒體宣傳，藉此混淆受害者，讓他們信以為藉貸方是有信用的公司。

他透露，上月25日，旺沙馬朱警方根據情報在森美蘭州汝一間雙層排屋逮捕7男3女，調查顯示他們租排屋單位做大本營進行詐騙活動，並針對不同種族的受害者使用各語言的腳本行騙。

馬茲蘭說，警方在逮捕行動中，起獲3本詐騙腳本和筆記、32張銀行支票、18台手機、3台手提電腦、一台印表機、6張手機SIM卡和一台路由器。

另外，他也促請類似詐騙案的受害者向警方報案，以便警方採取行動。