零拒絕教育政策 特殊學生增近5千

（吉隆坡2日訊）教育部副部長張念群透露，在教育部的零拒絕教育政策下，去年的特殊需求學生人數，比2018年增加4821人達到8萬8419人，出現積極的增長。

她於今日在新學年開學首日訪問萬宜國小時說，2018年只有8萬3598名有特殊需求的學生，隨著教育部長於同年在國會宣布零拒絕教育政策後，接受特殊教育的學生便有增長趨勢。

她說，對有特殊需求的學生而言，今年為他們帶來新氣息，因為可以在政府學校及政府津貼學校接受更有素質的教育。

她說，政府也配合學生的增長改善教育設施，讓學生能在更有利的環境學習。

特教學校增2418所

“目前積極推動新的綜合特殊教育計劃的學校已有75所，使到提供由幼教至中學特殊教育的學校數量增至2418所。”

張念群指出，萬宜國小是於去年1月開設特殊教育班，共有28名來自斯里布特拉鎮國小的學生被調派到這裡上課。

“這裡最初只有5名教師和2名助理，今年起共開設5班，學生共35人，教師則增至7人。”

她說，萬宜國小獲得教育部批准15萬令吉撥款，以改造5間特殊需求學生課室及一間生活管理課室，同時也為殘障學生設立障友廁所與扶手等。

擬聘特殊教育臨教解師荒

較早前，張念群在加影蘇丹阿都阿茲沙國中巡視開學情況時說，為了緩解特殊教育師資短缺的問題，教育部計劃聘請特殊教育臨教，但還未敲定細節。

她說，在2020年財政預算案，教育部獲得2300萬令吉撥款供特殊教育用途，並將用在提升校內無障礙設施，鼓勵已有特殊班或還未有特殊班的學校增辦特殊班。

她說，基於維修費也會再增加，因此，政府給予有特殊需求學生的津貼撥款，也從2018年的1億令吉增至1億5500萬令吉，以讓更多學生能夠拿到每月津貼。

她透露，政府於2019年撥款3400萬令吉協助全國各校提升無障礙設施，以及開辦或增辦特殊班。

“受惠學校共有840所，每所學校可以獲得5萬至15萬令吉撥款。”

更注重技術培訓

張念群說，“零拒收政策”推出至今取得正面效果，尤其在2019年註冊入讀政府學校的特殊學生增加了4821人，提供特殊教育綜合計劃班的學校共有2418。

“這是一些我們確保特殊需求學生也能獲得所需教育而作出的努力，我們今年會繼續推動已有特殊班或還未有特殊班的學校增辦特殊班。”

她表示，中學階段的特殊教育將會更注重技術培訓，以讓學生擁有一技之長，在生活上更加獨立。