全校35學生 華小僅1巫裔新生

（芙蓉2日訊）屬於微型小學的芙蓉拉務八哩新村華小，新學年只有一名巫裔新生報到。

這所學校於2019年尚有5名新生，沒想到今年下滑至只有1名新生，算是該校最少新生的一次，也使全校學生人數減至35人。

這名新生為巫裔男學生，由於家長喜歡拉務八哩新村華小的環境，因此願意把孩子送到這裡來學習，而且他們之前已讓孩子在幼兒園學習中文。換言之，這名新生已經擁有中文基礎，在華小學習不成問題。

學生人數每年下滑

在今早開學日，前往拉務八哩新村華小巡視的亞沙國會議員謝琪清，在記者會上不斷呼籲附近或其他地區的家長，把孩子轉入這所學校就讀，以便學生人數節節上升。

董事長鄭啟祥披露，拉務八哩華小擁有75年曆史，學校最高峰的人數達200多人，但90年代開始就出現學生人數每年下滑的跡象，這一切與當地人口老化及華裔生育率下降息息相關。

校長曹作英說，去年，全校有47人，其中六年級學生佔13人，隨著六年級學生在去年畢業離校，學生人數為34人，加上今年1名新生，共35人。

她坦言，如果學生來源繼續減少至全校學生人數少於30人，恐將促使學校必須推行複級班。為此，她也呼籲附近或住在城市的家長，把孩子送入拉務八哩新村華小求學。(LSL)